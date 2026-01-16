JPMORGAN stuft Stellantis auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis vor Zahlen für 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Autobauer dürfte zum Jahresende hin einige Probleme gehabt haben, die eine Barmittelbelastung von mindestens 3,5 Milliarden Euro bedeuteten und auf 2025 und die erste Hälfte 2026 aufgeteilt werden dürften, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verweist auf Produktrückrufe, Gewährleistungsfälle und Wertberichtigungen./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 01:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 8,655EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



