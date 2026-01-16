JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Celine Pannuti senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnerwartungen für 2026 etwas wegen der erwarteten Belastungen durch den jüngsten Rückruf von Babynahrung./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 20:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 82,51EUR auf Lang & Schwarz (16. Januar 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.



