    NORDWEST Handel: Geschäftsjahr 2025 trotz Herausforderungen auf Vorjahresniveau

    Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen verzeichnete die NORDWEST Handel AG 2025 ein nahezu stabiles Wachstum und zeigt in zentralen Geschäftsbereichen deutliche Dynamik.

    • NORDWEST Handel AG schloss das Geschäftsjahr 2025 mit einem Geschäftsvolumen von 4.654,4 Mio. € ab, was einem leichten Anstieg von 0,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • In der ersten Jahreshälfte gab es einen Anstieg von 3,0 %, während die zweite Jahreshälfte mit einem Rückgang von 2,6 % endete.
    • Der Geschäftsbereich Stahl erzielte ein Volumen von 1.557,6 Mio. € (+3,2 %), während der Bereich Haustechnik mit 342,6 Mio. € um 19,0 % wuchs.
    • Das Lagergeschäft verzeichnete einen Rückgang von 8,7 %, und der Geschäftsbereich Bau fiel um 2,8 % aufgrund einer angespannten konjunkturellen Lage.
    • Der Bereich Handwerk-Industrie erzielte ein Volumen von 1.003,6 Mio. € (-5,1 %), hauptsächlich bedingt durch den Verlust eines großen Fachhandelspartners.
    • Die Eckdaten zum Konzernabschluss 2025 werden am 19.03.2026 veröffentlicht, der Online-Geschäftsbericht am 30.03.2026.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.12.2025, bei NORDWEST Handel ist am 16.01.2026.

    Der Kurs von NORDWEST Handel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,53 % im Minus.


