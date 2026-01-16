NORDWEST Handel: Geschäftsjahr 2025 trotz Herausforderungen auf Vorjahresniveau
Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen verzeichnete die NORDWEST Handel AG 2025 ein nahezu stabiles Wachstum und zeigt in zentralen Geschäftsbereichen deutliche Dynamik.
- NORDWEST Handel AG schloss das Geschäftsjahr 2025 mit einem Geschäftsvolumen von 4.654,4 Mio. € ab, was einem leichten Anstieg von 0,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- In der ersten Jahreshälfte gab es einen Anstieg von 3,0 %, während die zweite Jahreshälfte mit einem Rückgang von 2,6 % endete.
- Der Geschäftsbereich Stahl erzielte ein Volumen von 1.557,6 Mio. € (+3,2 %), während der Bereich Haustechnik mit 342,6 Mio. € um 19,0 % wuchs.
- Das Lagergeschäft verzeichnete einen Rückgang von 8,7 %, und der Geschäftsbereich Bau fiel um 2,8 % aufgrund einer angespannten konjunkturellen Lage.
- Der Bereich Handwerk-Industrie erzielte ein Volumen von 1.003,6 Mio. € (-5,1 %), hauptsächlich bedingt durch den Verlust eines großen Fachhandelspartners.
- Die Eckdaten zum Konzernabschluss 2025 werden am 19.03.2026 veröffentlicht, der Online-Geschäftsbericht am 30.03.2026.
