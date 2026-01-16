    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Rallye stockt

    1017 Aufrufe 1017 0 Kommentare 0 Kommentare

    Krypto-Markt gibt nach – XRP und Dogecoin besonders schwach

    Der Krypto-Markt legt zum Wochenende eine Verschnaufpause ein und gibt einen Teil der jüngsten Erholung ab, wobei XRP und Dogecoin besonders schwach abschneiden.

    Für Sie zusammengefasst
    Rallye stockt - Krypto-Markt gibt nach – XRP und Dogecoin besonders schwach
    Foto: Dall-E

    Bitcoin notiert am Freitagmorgen rund 0,5 Prozent tiefer bei 95.680 US-Dollar. Trotz des Rücksetzers steht auf Wochensicht weiterhin ein Plus von 5,1 Prozent zu Buche. Zuvor war die größte Kryptowährung bis auf knapp 97.000 US-Dollar gestiegen und hatte damit ein Zwei-Monats-Hoch erreicht.

    Auslöser der jüngsten Schwäche ist vor allem eine Abkühlung der Risikobereitschaft. In den USA hat der Bankenausschuss des Senats die Beratung eines zentralen Gesetzes zur Marktstruktur für digitale Vermögenswerte verschoben. Die Verzögerung traf den Markt nach einer starken Aufwärtsbewegung und führte zu Gewinnmitnahmen quer durch den Sektor.

    Das Handelsvolumen von Bitcoin sank innerhalb von 24 Stunden um rund 13 Prozent. Gleichzeitig wurden laut Marktdaten mehr als 320 Millionen US-Dollar an gehebelten Positionen liquidiert, davon rund 81 Prozent Long-Positionen.

    XRP und Dogecoin zählen zu den Verlierern

    Deutlich weniger stabil zeigt sich die Entwicklung bei den Altcoins. XRP setzt den Abverkauf vom Vortag fort und notiert bei 2,07 US-Dollar, ein weiteres Minus von 0,8 Prozent. Auf Wochensicht summieren sich die Verluste auf 3,1 Prozent.

    Das institutionelle Interesse bleibt jedoch hoch. Spot-XRP-ETFs verzeichnen weiterhin Zuflüsse, die sich kumuliert auf rund 1,26 Milliarden US-Dollar belaufen. Zudem ist das auf Börsen gehaltene XRP-Angebot deutlich gesunken, was langfristig als unterstützender Faktor gilt.

    Auch regulatorisch gibt es Rückenwind: Das mit XRP verbundene Unternehmen Ripple hat in dieser Woche eine vorläufige Genehmigung für eine E-Geld-Lizenz in Luxemburg erhalten und arbeitet parallel an einer Zulassung unter dem europäischen MiCA-Regelwerk.

    Dogecoin gehört ebenfalls zu den Tagesverlierern. Der Meme-Coin verliert aktuell rund 1,9 Prozent und liegt auf Wochensicht 1,8 Prozent im Minus.

     

    Gesamtmarkt bleibt stabiler 

    Trotz der aktuellen Schwäche einzelner Coins hat sich der Gesamtmarkt in dieser Woche verbessert. Die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen stieg von 3,09 Billionen US-Dollar zu Wochenbeginn auf rund 3,23 Billionen US-Dollar. Auch die Stimmung hellte sich auf: Der Crypto Fear & Greed Index kletterte von 41 in der Vorwoche auf aktuell 50 Punkte und signalisiert damit ein neutrales Marktumfeld.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rallye stockt Krypto-Markt gibt nach – XRP und Dogecoin besonders schwach Der Krypto-Markt legt zum Wochenende eine Verschnaufpause ein und gibt einen Teil der jüngsten Erholung ab, wobei XRP und Dogecoin besonders schwach abschneiden.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     