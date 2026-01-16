Krypto-Markt gibt nach – XRP und Dogecoin besonders schwach

Auslöser der jüngsten Schwäche ist vor allem eine Abkühlung der Risikobereitschaft. In den USA hat der Bankenausschuss des Senats die Beratung eines zentralen Gesetzes zur Marktstruktur für digitale Vermögenswerte verschoben. Die Verzögerung traf den Markt nach einer starken Aufwärtsbewegung und führte zu Gewinnmitnahmen quer durch den Sektor.

Bitcoin notiert am Freitagmorgen rund 0,5 Prozent tiefer bei 95.680 US-Dollar. Trotz des Rücksetzers steht auf Wochensicht weiterhin ein Plus von 5,1 Prozent zu Buche. Zuvor war die größte Kryptowährung bis auf knapp 97.000 US-Dollar gestiegen und hatte damit ein Zwei-Monats-Hoch erreicht.

Das Handelsvolumen von Bitcoin sank innerhalb von 24 Stunden um rund 13 Prozent. Gleichzeitig wurden laut Marktdaten mehr als 320 Millionen US-Dollar an gehebelten Positionen liquidiert, davon rund 81 Prozent Long-Positionen.

XRP und Dogecoin zählen zu den Verlierern

Deutlich weniger stabil zeigt sich die Entwicklung bei den Altcoins. XRP setzt den Abverkauf vom Vortag fort und notiert bei 2,07 US-Dollar, ein weiteres Minus von 0,8 Prozent. Auf Wochensicht summieren sich die Verluste auf 3,1 Prozent.

Das institutionelle Interesse bleibt jedoch hoch. Spot-XRP-ETFs verzeichnen weiterhin Zuflüsse, die sich kumuliert auf rund 1,26 Milliarden US-Dollar belaufen. Zudem ist das auf Börsen gehaltene XRP-Angebot deutlich gesunken, was langfristig als unterstützender Faktor gilt.

Auch regulatorisch gibt es Rückenwind: Das mit XRP verbundene Unternehmen Ripple hat in dieser Woche eine vorläufige Genehmigung für eine E-Geld-Lizenz in Luxemburg erhalten und arbeitet parallel an einer Zulassung unter dem europäischen MiCA-Regelwerk.

Dogecoin gehört ebenfalls zu den Tagesverlierern. Der Meme-Coin verliert aktuell rund 1,9 Prozent und liegt auf Wochensicht 1,8 Prozent im Minus.

Gesamtmarkt bleibt stabiler

Trotz der aktuellen Schwäche einzelner Coins hat sich der Gesamtmarkt in dieser Woche verbessert. Die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen stieg von 3,09 Billionen US-Dollar zu Wochenbeginn auf rund 3,23 Billionen US-Dollar. Auch die Stimmung hellte sich auf: Der Crypto Fear & Greed Index kletterte von 41 in der Vorwoche auf aktuell 50 Punkte und signalisiert damit ein neutrales Marktumfeld.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



