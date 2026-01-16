JPMORGAN stuft JCDecaux auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach einem Gespräch mit Co-Konzernchef Jean-François Decaux auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Rückenwind für den Außenwerbespezialisten nehme mit Blick auf die Jahre ab 2026 zu, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei dürften auch die anstehenden Sport-Großveranstaltungen helfen./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 16,72EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.