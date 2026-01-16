ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für BASF auf 40 Euro - 'Equal Weight'
- Barclays senkt BASF-Kursziel auf 40 Euro.
- Negativtrend in der europäischen Chemiebranche bleibt.
- Favoriten: Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BASF von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf 2026. Maue Absatzvolumina, lustlose Preisentwicklung und fragile Endmärkte prägten das Geschehen. Seine Favoriten sind Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia und IMCD - ein Mix aus Selbsthilfepotenzial, Produktinnovation und Bewertungsunterstützung./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 46,34 auf Tradegate (16. Januar 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +4,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,29 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 40,37 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -15,91 %/+17,28 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 40 Euro
Und wenn Menschen in BASF interessiert sind, die eine stark negative Meinung zum Zustand des Standortes hier haben, dann steigt sicher irgendwann der Kurs? Okay. So ist das also...ich lerne mal wieder dazu.
Gegenfrage: Wenn Du solche negativen Einschätzungen teilst, müsstest Du dann bei BASF nicht im Gegenteil schnellstens aussteigen?
BASF ist zwar als Global Player nicht vom deutschen Markt abhängig, aber schau mal, welchen Umsatzanteil Europa (und Deutschland...) noch immer hat/haben. Wenn der sich so entwickelt, wie von ninive et al. offenbar erwartet, dann sollte man aus Zyklikern wie BASF die Flucht ergreifen. Und ist China mit seinen planwirtschaftlich gebauten Überkapazitäten nicht ein absolutes High Risk-Investment? Abgesehen von den lokalen Überkapazitäten immerhin ein Standort, der ausschließlich mit (angeblich!) grün-versifft-inspirierten nachhaltigen Energiequellen betrieben wird, die doch sonst eigentlich dem Dogma der fehlenden kostenseitigen Wettbewerbsfähigkeit unterliegen?
Aber...ich vergaß: Rational ist sehr old school geworden. Bin vermutlich einfach zu alt, um mich auf dieses moderne Denken umzustellen, mein Fehler. Ich bitte um Nachsicht und bin auch schon wieder weg.
Desinformation
2. Gegen diese konkreten 13 Punkte hätte man jetzt sachlich argumentieren können:
Man muss auch Meinungen aushalten können, die aus der eigenen Perspektive heraus absoluter Blödsinn sind. Das ist eben Meinungsfreiheit - solange nicht strafbar ist das alles im Rahmen des Möglichen. Aus "Aushalten" gleich "Zustimmung" zu konstruieren finde ich ebenfalls sehr seltsam. Und, man kann auch argumentieren ohne gleich Exilierungsrhetorik zu nutzen und das Gegenüber mit Diffamierungen ("russlandtreu", "rechte Gesinnung" und "geh nach Russland") zu überziehen. Dann ist man nämlich ganz weit weg vom Inhalt, und erklärt nur das Gegenüber für legitimationsunwürdig. Das ist genau das Problem, an dem die Diskurskultur in Deutschland krankt.