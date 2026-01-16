Barclays senkt Ziel für BASF auf 40 Euro - 'Equal Weight'

Desinformation





Abgesehen davon, das mir mal jemand Desinformation definieren möchte, ist der Status der Diskussion hier - und dies ist definitiv mein letzter Lommentar dazu, doch der Folgende:





1. Ich habe auf eine präzise Frage, wo denn eigentlich die deutsche Politik gegen deutsche Wirtschaftsinteressen agiert, mit 13 (!) konkreten Beispielen geantwortet.

2. Gegen diese konkreten 13 Punkte hätte man jetzt sachlich argumentieren können:

- Der Punkt stimmt nicht, das macht die Politik doch gar nicht!

- Der Punkt stimmt, aber der ist doch aus den Gründen abc gar nicht wirtschaftsfeindlich

- Die Punkte stimmen, aber die Wirtschaft verträgt es doch anhand von Wachstumszahlen, Arbeitslosenzahlen etc. belegt.





Aber nichts von Vorgesagtem ist geschehen? Die Antwort war Russlandfreundlichkeit, Desinformation und Verschwörungstheorien - ohne auch nur den versuchten Ansatz, irgendetwas zu belegen gegen meine Argumente. BASF steht bei mir auf der Watchlist weil ich beobachte, ob sie aus Vorgesagtem zielstrebig die Konsequenzen ziehen.





Und noch etwas:

Meine Affinität zu Rußland lasse ich mir nach zahllosen beruflichen Reisen zwischen 1991 und 2016 von dem Niveau Annalena, Wagepfuhl und Merz sicher nicht beeinflussen, da muß schon ein anderes Niveau kommen!





Mein definitiv letzter Kommentar dazu in dieser Angelegenheit! Hoffentlich hat BASF auf seinem Weg Erfolg!