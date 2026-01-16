ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Brenntag auf 42 Euro - 'Equal Weight'
- Barclays senkt Kursziel für Brenntag auf 42 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Equal Weight" trotz Negativtrend.
- Favoriten: Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia, IMCD.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Brenntag von 46 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf 2026. Maue Absatzvolumen, lustlose Preisentwicklung und fragile Endmärkte prägten das Geschehen. Seine Favoriten sind Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia und IMCD - ein Mix aus Selbsthilfepotenzial, Produktinnovation und Bewertungsunterstützung./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 52,18 auf Tradegate (16. Januar 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um +6,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,44 Mrd..
Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -18,41 %/+12,67 % bedeutet.
Am 10.09.2025 hat Dominik de Daniel (Aufsichtsrat Brenntag) 6.000 Aktien, zu einem Kurs von 1,300000 EUR verkauft.

Quelle: Brenntag Insidertrades
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 91 Aktien, zu einem Kurs von 53,28 EUR gekauft.
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 486 Aktien, zu einem Kurs von 53,48 EUR gekauft.
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 4.031 Aktien, zu einem Kurs von 53,39 EUR gekauft.

Quelle: Brenntag Insidertrades