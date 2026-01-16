Barclays senkt Ziel für Brenntag auf 42 Euro - 'Equal Weight'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 52,18 auf Tradegate (16. Januar 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um +6,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,06 %.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,44 Mrd..

Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -18,41 %/+12,67 % bedeutet.