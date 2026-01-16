JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Im Zutatenbereich favorisiert sie Kerry gegenüber Givaudan. Letztere tragen einstweilen sogar den Stempel "Negative Catalyst Watch"./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 3.461EUR auf Lang & Schwarz (16. Januar 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

