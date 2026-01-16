JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Im Zutatenbereich favorisiert sie Kerry gegenüber Givaudan. Letztere tragen einstweilen sogar den Stempel "Negative Catalyst Watch"./ag/mis
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 3.461EUR auf Lang & Schwarz (16. Januar 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.
