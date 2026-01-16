JPMORGAN stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Für Spirituosenhersteller ist sie skeptisch und setzt dafür auf Brauereien. Pernod Ricard behalten zunächst den Stempel "Negative Catalyst Watch"./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 75,72EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



