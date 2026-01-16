JPMORGAN stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Für Spirituosenhersteller ist sie skeptisch und setzt dafür auf Brauereien. Pernod Ricard behalten zunächst den Stempel "Negative Catalyst Watch"./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT
Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 75,72EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
