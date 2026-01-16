    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec

    SUESS MicroTec Aktie gewinnt an Wert - 16.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SUESS MicroTec Aktie bisher um +2,59 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SUESS MicroTec Aktie.

    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

    SUESS MicroTec aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.01.2026

    Die SUESS MicroTec Aktie konnte bisher um +2,59 % auf 50,70 zulegen. Das sind +1,28  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,71 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SUESS MicroTec Aktie. Nach einem Plus von +8,71 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 50,70. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SUESS MicroTec einen Gewinn von +40,42 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +15,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,73 %. Im Jahr 2026 gab es für SUESS MicroTec bisher ein Plus von +30,37 %.

    SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,70 %
    1 Monat +36,73 %
    3 Monate +40,42 %
    1 Jahr +25,62 %

    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 955,78 Mio. € wert.

    SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SUESS MicroTec

    +0,61 %
    +15,70 %
    +36,73 %
    +40,42 %
    +25,62 %
    +170,41 %
    +126,16 %
    +562,34 %
    +103,35 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023



