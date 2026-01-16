Pure Storage Registered (A) Aktie heute im Plus - 16.01.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,04 % konnte die Pure Storage Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,85 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Pure Storage Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +2,85 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 63,61€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Pure Storage ist ein führender Anbieter von Flash-Speicherlösungen, bekannt für seine leistungsstarken und zuverlässigen Produkte. Das Unternehmen konkurriert mit Dell EMC, NetApp und IBM und hebt sich durch benutzerfreundliche, skalierbare und energieeffiziente Lösungen ab.

Der Kurs der Pure Storage Registered (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -19,69 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,89 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +11,77 % gewonnen.

Pure Storage Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,54 % 1 Monat +7,89 % 3 Monate -19,69 % 1 Jahr +0,54 %

Informationen zur Pure Storage Registered (A) Aktie

Es gibt 330 Mio. Pure Storage Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,00 Mrd. € wert.

Pure Storage Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Pure Storage Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pure Storage Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.