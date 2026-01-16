Xiaomi Aktie unter Verkaufsdruck - 16.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Xiaomi Aktie. Mit einer Performance von -2,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,89 %, geht es heute bei der Xiaomi Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Xiaomi Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -23,34 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -3,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,35 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Xiaomi -7,55 % verloren.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,09 % 1 Monat -8,35 % 3 Monate -23,34 % 1 Jahr -4,58 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Xiaomi-Aktie, die kürzlich ein Jahrestief erreicht hat. Während einige Anleger besorgt über einen weiteren Rückgang sind, sehen Analysten ein mittleres Kursziel, das über 53 % über dem aktuellen Kurs liegt. Positive Nachrichten wie das Erreichen des Break-even-Punkts und technische Verbesserungen stimmen einige Nutzer vorsichtig optimistisch.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 88,64 Mrd. € wert.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.