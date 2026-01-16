Besonders beachtet!
Xiaomi Aktie unter Verkaufsdruck - 16.01.2026
Am 16.01.2026 ist die Xiaomi Aktie, bisher, um -2,93 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.
Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.
Xiaomi aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.01.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Xiaomi Aktie. Mit einer Performance von -2,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,89 %, geht es heute bei der Xiaomi Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Xiaomi Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -23,34 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -3,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,35 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Xiaomi -7,55 % verloren.
Xiaomi Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,09 %
|1 Monat
|-8,35 %
|3 Monate
|-23,34 %
|1 Jahr
|-4,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Xiaomi-Aktie, die kürzlich ein Jahrestief erreicht hat. Während einige Anleger besorgt über einen weiteren Rückgang sind, sehen Analysten ein mittleres Kursziel, das über 53 % über dem aktuellen Kurs liegt. Positive Nachrichten wie das Erreichen des Break-even-Punkts und technische Verbesserungen stimmen einige Nutzer vorsichtig optimistisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.
Zur Xiaomi Diskussion
Informationen zur Xiaomi Aktie
Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 88,64 Mrd. € wert.
Xiaomi Aktie jetzt kaufen?
Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.