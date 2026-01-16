BERENBERG stuft Axa auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,80 Euro belassen. Michael Huttner wertet in einer am Freitag vorliegenden Studie die Übernahme von 51 Prozent des italienischen Nicht-Leben-Versicherers Prima positiv. Er hob seine Gewinnerwartungen für die kommenden Jahre an./mis/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 39,21EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
