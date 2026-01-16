BERENBERG stuft Jungheinrich AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Auch nach der zuletzt schon besseren Kursentwicklung hätten die Aktien des Gabelstaplerhersteller 2026 Nachholpotenzial, schrieb Lasse Stueben in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erholung der deutschen Industrienachfrage zum Jahresende lege nahe, dass Deutschlands Industrie das Schlimmste hinter sich haben dürfte./mis/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 36,88EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.