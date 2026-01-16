BERENBERG stuft Richemont auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Der Uhren- und Schmuckkonzern habe in allen Regionen stark abgeschnitten, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem in Amerika laufe es rund, während die Erholung in China fragil sei./mis/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 180,8EUR auf Lang & Schwarz (16. Januar 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nick Anderson

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 150,00 CHF , was einem Rückgang von -9,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer