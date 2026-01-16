BERENBERG stuft Richemont auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Der Uhren- und Schmuckkonzern habe in allen Regionen stark abgeschnitten, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem in Amerika laufe es rund, während die Erholung in China fragil sei./mis/rob/tih
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 180,8EUR auf Lang & Schwarz (16. Januar 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
