BERENBERG stuft BP auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP nach einem Zwischenbericht zum Schlussquartal 2025 von 525 auf 520 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Henry Tarr verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die hohen Abschreibungen, die der Ölkonzern mitgeteilt habe. Gleichzeitig sinke aber die Nettoverschuldung. Er senkte seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2025 und 2026 unter anderem in Erwartung niedrigerer Gewinne in der Sparte Gas & Low Carbon (GLC)./mis/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 5,061EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Henry Tarr

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,2

Kursziel alt: 5,25

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



