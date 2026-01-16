BERENBERG stuft BP auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP nach einem Zwischenbericht zum Schlussquartal 2025 von 525 auf 520 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Henry Tarr verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die hohen Abschreibungen, die der Ölkonzern mitgeteilt habe. Gleichzeitig sinke aber die Nettoverschuldung. Er senkte seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2025 und 2026 unter anderem in Erwartung niedrigerer Gewinne in der Sparte Gas & Low Carbon (GLC)./mis/rob/tih
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 5,061EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.
