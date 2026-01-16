    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKloeckner AktievorwärtsNachrichten zu Kloeckner

    ROUNDUP/Milliardendeal

    US-Konzern will Klöckner & Co kaufen - Kurssprung

    Für Sie zusammengefasst
    • Klöckner & Co wird von Worthington Steel übernommen.
    • Angebot: 11 Euro je Aktie, 2,4 Mrd. USD Unternehmenswert.
    • Klöckner bleibt eigenständig, keine Entlassungen geplant.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    COLUMBUS/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co steht vor der Übernahme durch Worthington Steel . Der US-Konzern bietet elf Euro je Aktie für das Düsseldorfer Unternehmen. Großaktionär Friedhelm Loh, der über die Swoctem GmbH 41,5 Prozent der Klöckner-Aktien hält, unterstütze das Angebot und habe sich verpflichtet, die gesamte Beteiligung anzudienen, teilte Worthington am späten Donnerstagabend in Columbus und Düsseldorf mit. Der Unternehmenswert inklusive Schulden des im SDax notierten Konzerns werde bei der Transaktion mit 2,4 Milliarden US-Dollar (knapp 2,1 Mrd Euro) beziffert. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate legt die Aktie zum Xetra-Schluss um 26 Prozent zu.

    Klöckner hatte bereits im Dezember mitgeteilt, dass die beiden Konzerne über einen möglichen Zusammenschluss verhandeln. Der Kurs der Aktie zog damals schon sprunghaft an. Die Offerte der Amerikaner liegt jetzt noch einmal fast 28 Prozent über dem am Donnerstag zuletzt gezahlten Preis im Xetra-Handel. Das US-Unternehmen möchte mindestens 65 Prozent der Anteile von Klöckner & Co und rechnet mit einem Abschluss der Transaktion in der zweiten Jahreshälfte.

    Klöckner soll nach dem Zusammenschluss weiter eigenständig bleiben mit Sitz in Düsseldorf. Worthington Steel will im Aufsichtsrat als "strategischer Partner" vertreten sein. Entlassungen oder Schließungen von Standorten seien nicht geplant, hieß es weiter.

    Das US-Unternehmen will zudem nach erfolgreicher Übernahme die Möglichkeit eines Squeeze-Out, eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags sowie eines Delistings der Aktien von der Frankfurter Wertpapierbörse prüfen.

    Separat teilte Klöckner zudem mit, dass der Vorstand entschieden habe, die Becker Gruppe zu verkaufen. Das Unternehmen sei eine der führenden Multi-Metals-Plattformen im Flachstahlsektor in Europa. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

    Die Marktkapitalisierung von Klöckner betrug zuletzt rund 854 Millionen Euro, die von Worthington Steel lag bei etwas mehr als 1,9 Milliarden Dollar (rund 1,6 Mrd Euro).

    Klöckner & Co wurde 1906 in Duisburg gegründet und beschäftigte zuletzt knapp 6.600 Mitarbeiter. 2024 hatte das Unternehmen 6,6 Milliarden Euro umgesetzt und damit trotz eines höheren Absatzes wegen sinkender Stahlpreise etwas weniger als ein Jahr davor. Das operative Ergebnis sank ebenfalls. Für 2025 rechnet das Unternehmen mit einem leichten Plus beim Absatz und Umsatz sowie einem deutlich höheren operativen Gewinn./err/men/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie

    Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 18.316 auf Ariva Indikation (16. Januar 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +33,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +38,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd..

    Kloeckner zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -45,36 %/-27,14 % bedeutet.




    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der KlöCo‑Aktie: Niedrige Analystenprognosen (Onvista/aktien.guide ~0,47–0,53 €/Aktie 2026) stehen Buchwert‑Argumenten für höhere Kurse gegenüber. Diskussionen über einen US‑Übernehmer (Barangebot unwahrscheinlich, eher Aktientausch/Verkauf europäischer Teile), hoher US‑Umsatzanteil, margenschwaches Geschäftsmodell, Zyklus-/Infrastruktur‑Auftrieb sowie Währungs‑/politische Risiken und Aktionärs‑Zurückhaltung beim Verkauf.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Kloeckner eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    3 im Artikel enthaltene Werte
