    30 Prozent befürchten Stromausfall wie in Berlin

    • 30% der Berliner fürchten weiteren Stromausfall.
    • Umfrage zeigt große Sorgen nach Brandanschlag.
    • 100.000 Menschen betroffen, größter Blackout seit 1945.
    Umfrage - 30 Prozent befürchten Stromausfall wie in Berlin
    BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Brandanschlag und dem tagelangen Stromausfall in Berlin befürchtet laut einer aktuellen Umfrage knapp jeder Dritte, von einem ähnlichen Fall betroffen zu sein. Im ZDF-"Politbarometer" gaben insgesamt 30 Prozent der Befragten an, sich sehr große (7 Prozent) oder große (23 Prozent) Sorgen zu machen, dass es bei ihnen zu Hause zu einem ähnlichen Stromausfall kommen könnte. 47 Prozent sind weniger und 22 Prozent sind gar nicht besorgt.

    Die Umfrage ist nach Angaben der Forschungsgruppe Wahlen repräsentativ für die Wahlberechtigten in Deutschland. Zwischen dem 13. und 15. Januar wurden 1.245 Personen befragt.

    Kurz nach dem Jahreswechsel erlebte Berlin nach einem vermutlich von Linksextremisten verursachten Brandanschlag den größten Blackout in der Nachkriegsgeschichte. Betroffen waren rund 100.000 Menschen im Südwesten der Hauptstadt. Am vergangenen Mittwoch konnte der Schaden behoben werden./csd/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
