IperionX erhält finale DoW-Zuwendung in Höhe von 4,6 Mio. $ und 290 metrische Tonnen Titanschrott von der US-Regierung

- Die Mittel werden für die Steigerung der Produktion auf 1.400 Tonnen pro Jahr (tpa) am Titanium Manufacturing Campus von IperionX in Virginia verwendet. Die Planungs- und Entwurfsarbeiten und Aktivitäten mit langen Vorlaufzeiten sind bereits angelaufen.

- Das US-Kriegsministerium (DoW) hat über sein „Industrial Base Analysis and Sustainment Program“ im Rahmen der IperionX bereits im Vorfeld zugesagten Zuwendung in Höhe von 47,1 Mio. USD nun die finale Tranche in Höhe von 4,6 Mio. USD gewährt.

- Die US-Regierung hat außerdem rund 290 metrische Tonnen (320 Kurztonnen) hochwertigen Titanschrott kostenlos an IperionX übergeben, was beim aktuellen Vollbetrieb einer Verarbeitungsmenge an Titanrohmaterial für etwa 1,5 Jahre entspricht.

- Mit der finalen IBAS-Finanzierung und der Bereitstellung von Titanschrott bekräftigt die US-Regierung ihr Bekenntnis zum Auf- und Ausbau einer resilienten, vollständig integrierten und kostengünstigen Titan-Lieferkette für die industrielle Basis des US-Verteidigungssektors.

16. Januar 2026 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) (IperionX) gibt bekannt, dass das US-Kriegsministerium (DoW) über sein „Industrial Base Analysis and Sustainment Program“ (IBAS) im Rahmen der IperionX bereits im Vorfeld zugesagten Zuwendung in Höhe von 47,1 Mio. USD nun die finale Tranche in Höhe von 4,6 Mio. USD gewährt hat. Die Mittel werden für den Ausbau der Titanproduktion und der fortschrittlichen Fertigungskapazitäten im Titanium Manufacturing Campus von IperionX verwendet, wodurch eine Produktionsleistung von bis zu 1.400 Tonnen pro Jahr (tpa) ermöglicht wird.

Darüber hinaus hat die US-Regierung rund 290 metrische Tonnen (320 Kurztonnen) Metallschrott aus hochwertigem Titanlegierungsmaterial (Ti64) der ihren Bedarf übersteigt, kostenlos an IperionX übergeben. Der Metallschrott entspricht einer Verarbeitungsmenge an Titanrohmaterial für rund 1,5 Jahre, wenn man vom aktuellen Vollbetrieb mit einer Durchsatzmenge von 200 metrischen Tonnen jährlich ausgeht. IperionX hat in seiner Anlage derzeit ca. 90 metrische Tonnen Titanmetallschrott eingelagert; in dieser Menge sind die von der US-Regierung übermittelten 290 metrischen Tonnen noch nicht enthalten.