Fundamentale Kennzahlen und das wirtschaftliche Umfeld deuten auf Kurspotenzial hin!

Der Wohnungsmangel in Deutschland hat nach Einschätzung des Pestel-Instituts bereits Ende 2024 mit bundesweit 1,4 Millionen fehlenden Wohnungen einen Rekordstand erreicht. Eine Besserung ist der Studie zufolge in den kommenden Jahren nicht zu erwarten. Zwar stehen in Deutschland schätzungsweise ebenfalls mehrere hunderttausend Wohnungen leer, doch deren Wiedervermietung würde das Wohnungsproblem, insbesondere im Westen, nach Ansicht der Ökonomen nicht lösen. Große Immobilienkonzerne mussten ihre Portfolios stark abwerten und sich von Wohnungen trennen, um ihre Schuldenlast zu verringern. Mittlerweile hat sich die Lage durch gesunkene Zinsen wieder verbessert. Nach drei Jahren der Stagnation wachsen die Geschäfte von Vonovia nun wieder mit hoher Dynamik.

Die Aktien von Vonovia reagieren aufgrund des Leverage-Effekts bei der Immobiliennachfrage empfindlich auf Zinsänderungen. Die vor mehr als drei Jahren einsetzenden Zinserhöhungen haben die Kursentwicklung deutlich belastet. Innerhalb von 15 Monaten verlor die Aktie nahezu den gesamten Kursgewinn seit dem Börsengang. Am 28. März 2023 erreichte der Aktienkurs mit 15,27 Euro ein Allzeittief. Die durch die jüngste Umkehr der Leitzinsen ausgelöste Kurserholung wurde ab Anfang Juni 2023 vom Markt vorweggenommen. Diese Aufwärtsbewegung hielt bis Ende Oktober 2024 an, bevor sie wieder gebrochen wurde. Die anschließende Abwärtsphase schien Ende April 2025 überwunden, nachdem die obere Begrenzung des Trendkanals durchbrochen wurde. Bislang folgten jedoch rückläufige Kurse entlang der Trendkanalbegrenzung. Kurzfristig ist erneut eine Bodenbildung zu beobachten, da sich der Aktienkurs in der starken Unterstützungszone zwischen 24,03 Euro und 25,48 Euro bewegt. Fundamental betrachtet zählt die Vonovia-Aktie zu den attraktivsten Werten im DAX. Sollten die Zinsen in den USA weiter sinken, steht auch die Europäische Zentralbank (EZB) unter Druck, um eine zu starke Aufwertung des Euro zu verhindern. Vor diesem Hintergrund ist es denkbar, dass Vonovia auch beim Aktienkurs einen Wendepunkt erreicht hat.

Vonovia SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der Vonovia SE bis auf 38,01 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JF83LE) überproportional mit einem Omega von 5,61 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 30 % und dem Ziel bei 27,50 Euro (0,2 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 13.02.2026 eine Rendite von rund 54 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 23,77 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 46 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,17 zu 1, wenn bei 23,77 Euro (0,07 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JF83LE Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,15 – 0,16 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 28,00 Euro Basiswert: Vonovia SE akt. Kurs Basiswert: 25,45 Euro Laufzeit: Kursziel: 0,2 Euro Omega: 5,61 Kurschance: + 54 Prozent Quelle J.P. Morgan

Optionsschein-Update 15.01.2026: Infineon Die am 14. November 2025 vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN JF86PU) mit dem Basispreis von 36,00 Euro auf Infineon zu setzen, schloss gestern zum Geldkurs von 0,96 Euro und lag mit 60 Prozent im Plus. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in Erwartung steigender Kurse hier investiert bleiben möchte, könnte den Stoppkurs im Derivat auf 0,90 Euro nachziehen. So kann diese Position weit über Break-even abgesichert werden.

Infineon AG (Tageschart in Euro)

Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.