Wegovy-Pille ist da: Milliardenchance für Novo Nordisk – und für Anleger?

Die Aktie von Novo Nordisk klettert am Freitag um mehr als 6 Prozent. In den ersten beiden Wochen des neuen Jahres konnten die Papiere schon um 17 Prozent zulegen.

Bereits im laufenden Jahr trauen die Analysten dem oralen GLP-1-Produkt rund 1 Milliarde US-Dollar Umsatz zu. Entscheidend wird der weitere Hochlauf 2026: Gelingt er, könnte die Pille Gegenwind aus möglichen US-Preissenkungen und auslaufenden Patenten außerhalb der USA abfedern.

Novo profitiert von einem wichtigen Vorsprung. Die Markteinführung der Abnehm-Pille erfolgte früher als bei Wettbewerbern, die Direkt-an-Verbraucher-Werbung läuft bereits auf Hochtouren – unterstützt durch eine modernisierte Online-Apotheke und Partnerschaften mit Einzelhändlern. Zudem verweisen Analysten auf Vorteile bei Wirksamkeit und Anwendungsbreite gegenüber der oralen Konkurrenz von Eli Lilly. Das öffnet Raum für positive Überraschungen bei den Absatzschätzungen.

Der Blick nach vorn ist ambitioniert: Im Basisszenario rechnen die Analysten damit, dass bis 2027 rund 8 Prozent der US-Patienten mit niedrigem BMI Medikamente gegen Adipositas nutzen – mehr als die Hälfte davon in Tablettenform. In einem optimistischeren Szenario könnte die Durchdringung sogar 20 Prozent erreichen. Das würde die Wegovy-Pillenumsätze 2027 auf etwa 6 Milliarden US-Dollar treiben und Novo-Umsatz sowie Gewinn je Aktie spürbar nach oben ziehen.

Zusätzliche Impulse kommen aus dem Ästhetik-Bereich. Branchenbeobachter sehen eine wachsende Nachfrage von Selbstzahlern, die eine tägliche Pille als niedrigschwellige Ergänzung zu ästhetischen Behandlungen bevorzugen – ein Trend, den zuletzt auch Galderma adressierte.

Berenberg bleibt klar positiv: Der Markt preise bislang nur begrenzt den Wert von Novos Pipeline ein. Mit der Wegovy-Pille könnte sich das rasch ändern – und der Aktie neuen Schwung verleihen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,48 % und einem Kurs von 51,99EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.





