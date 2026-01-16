    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Aktie zieht kräftig an!

    1829 Aufrufe 1829 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wegovy-Pille ist da: Milliardenchance für Novo Nordisk – und für Anleger?

    Die Abnehmrevolution gibt es jetzt auch in Tablettenform – und sie könnte sich für Novo Nordisk auszahlen. Nach Einschätzung von Berenberg Research ist die neue Wegovy-Pille stärker als vom Markt erwartet gestartet.

    Für Sie zusammengefasst
    • Wegovy-Pille übertrifft Markterwartungen, Umsatzprognose 1 Mrd.
    • Novo Nordisk Aktie steigt um 6%, seit Jahresbeginn +17%.
    • Analysten sehen großes Potenzial bis 2027, Umsatz 6 Mrd.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Aktie zieht kräftig an! - Wegovy-Pille ist da: Milliardenchance für Novo Nordisk – und für Anleger?
    Foto: Christian Schultz/dpa

    Bereits im laufenden Jahr trauen die Analysten dem oralen GLP-1-Produkt rund 1 Milliarde US-Dollar Umsatz zu. Entscheidend wird der weitere Hochlauf 2026: Gelingt er, könnte die Pille Gegenwind aus möglichen US-Preissenkungen und auslaufenden Patenten außerhalb der USA abfedern.

    Die Aktie von Novo Nordisk klettert am Freitag um mehr als 6 Prozent. In den ersten beiden Wochen des neuen Jahres konnten die Papiere schon um 17 Prozent zulegen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Novo-Nordisk AS!
    Short
    411,84€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 14,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    362,63€
    Basispreis
    3,32
    Ask
    × 12,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Novo profitiert von einem wichtigen Vorsprung. Die Markteinführung der Abnehm-Pille erfolgte früher als bei Wettbewerbern, die Direkt-an-Verbraucher-Werbung läuft bereits auf Hochtouren – unterstützt durch eine modernisierte Online-Apotheke und Partnerschaften mit Einzelhändlern. Zudem verweisen Analysten auf Vorteile bei Wirksamkeit und Anwendungsbreite gegenüber der oralen Konkurrenz von Eli Lilly. Das öffnet Raum für positive Überraschungen bei den Absatzschätzungen.

    Novo Nordisk

    +4,12 %
    +5,86 %
    +22,53 %
    +7,55 %
    -39,63 %
    -22,43 %
    +64,19 %
    +104,15 %
    +2.963,88 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F

    Der Blick nach vorn ist ambitioniert: Im Basisszenario rechnen die Analysten damit, dass bis 2027 rund 8 Prozent der US-Patienten mit niedrigem BMI Medikamente gegen Adipositas nutzen – mehr als die Hälfte davon in Tablettenform. In einem optimistischeren Szenario könnte die Durchdringung sogar 20 Prozent erreichen. Das würde die Wegovy-Pillenumsätze 2027 auf etwa 6 Milliarden US-Dollar treiben und Novo-Umsatz sowie Gewinn je Aktie spürbar nach oben ziehen.

    Zusätzliche Impulse kommen aus dem Ästhetik-Bereich. Branchenbeobachter sehen eine wachsende Nachfrage von Selbstzahlern, die eine tägliche Pille als niedrigschwellige Ergänzung zu ästhetischen Behandlungen bevorzugen – ein Trend, den zuletzt auch Galderma adressierte.

    Berenberg bleibt klar positiv: Der Markt preise bislang nur begrenzt den Wert von Novos Pipeline ein. Mit der Wegovy-Pille könnte sich das rasch ändern – und der Aktie neuen Schwung verleihen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,48 % und einem Kurs von 51,99EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 53,89, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie zieht kräftig an! Wegovy-Pille ist da: Milliardenchance für Novo Nordisk – und für Anleger? Die Abnehmrevolution gibt es jetzt auch in Tablettenform – und sie könnte sich für Novo Nordisk auszahlen. Nach Einschätzung von Berenberg Research ist die neue Wegovy-Pille stärker als vom Markt erwartet gestartet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     