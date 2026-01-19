Barclays setzt auf Dell: KI-Server als Kurstreiber

Barclays hat die Einstufung für Dell von "Equal Weight" auf "Overweight" angehoben und gleichzeitig das Kursziel von 148 US-Dollar bestätigt. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent.

"Wir sind deutlich positiver für Dell gestimmt, angesichts der starken Auftragseingänge im KI-Servergeschäft, der stabilen operativen Margen sowie der wachsenden Chancen im Enterprise-Server- und Storage-Bereich", schrieb Barclays-Analyst Tim Long. Hinzu komme eine "konsequent disziplinierte" Steuerung der operativen Ausgaben.

Dell plant, allein im vierten Quartal KI-Server im Wert von rund 9,4 Milliarden US-Dollar auszuliefern. Damit würde sich das jährliche Auslieferungsvolumen in diesem Segment auf etwa 25 Milliarden US-Dollar summieren.

Starkes Wachstum trotz moderater Margen

Zwar rechnet Barclays weiterhin damit, dass die Bruttomargen (Gross Margin) im KI-Servergeschäft im hohen einstelligen Prozentbereich (High Single Digits) liegen. Dieser Umstand sei jedoch weitgehend im Markt eingepreist. Positiv werten die Analysten, dass Dell es dennoch schafft, operative Margen im mittleren einstelligen Bereich (Mid Single Digits) zu erzielen.

Besonders bemerkenswert: Nach Schätzungen von Barclays dürfte das KI-Servergeschäft von Dell in den kommenden zwei Jahren um rund 155 Prozent wachsen. Damit positioniert sich der Konzern als einer der zentralen Profiteure des globalen KI-Infrastrukturbooms, der von Hyperscalern, Unternehmen und staatlichen Institutionen gleichermaßen vorangetrieben wird.

Gewinnwachstum bis 2027 erwartet

Neben dem Umsatzwachstum sehen die Analysten auch auf der Ergebnisseite deutliche Fortschritte. Dank strikter Kostenkontrolle und Skaleneffekten im Servergeschäft erwarten Marktbeobachter, dass der Gewinn je Aktie von Dell bis 2027 um rund 20 Prozent steigen wird.

Breite Unterstützung von der Wall Street

Der optimistische Ausblick von Barclays steht nicht allein. Laut Daten von LSEG empfehlen derzeit 19 von insgesamt 26 Analysten die Dell-Aktie zum Kauf oder stufen sie mit "Strong Buy" ein.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



