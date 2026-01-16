    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsL'Oreal AktievorwärtsNachrichten zu L'Oreal

    ANALYSE-FLASH

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan setzt L'Oreal auf 'Positive Catalyst Watch'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan stuft L'Oreal auf "Positive Catalyst Watch".
    • Fundamentale Bewertung bleibt bei "Neutral".
    • Beauty-Konzerne zeigen starke Leistung im Q4 2025.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan setzt L'Oreal auf 'Positive Catalyst Watch'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von L'Oreal vor der Jahresbilanz den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Neutral". Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Beauty-Konzerne hätten sich im vierten Quartal 2025 wohl am besten geschlagen und der Trend halte im neuen Jahr zunächst an. Neben L'Oreal hob sie die mit "Overweight" eingestuften Beiersdorf und Unilever heraus./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu L'Oréal!
    Long
    355,67€
    Basispreis
    3,24
    Ask
    × 11,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    417,68€
    Basispreis
    3,36
    Ask
    × 11,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie

    Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 388,4 auf Tradegate (16. Januar 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um +4,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 205,88 Mrd..

    L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7800 %.






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan setzt L'Oreal auf 'Positive Catalyst Watch' Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von L'Oreal vor der Jahresbilanz den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Neutral". Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     