JPMorgan setzt L'Oreal auf 'Positive Catalyst Watch'
- JPMorgan stuft L'Oreal auf "Positive Catalyst Watch".
- Fundamentale Bewertung bleibt bei "Neutral".
- Beauty-Konzerne zeigen starke Leistung im Q4 2025.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von L'Oreal vor der Jahresbilanz den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Neutral". Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Beauty-Konzerne hätten sich im vierten Quartal 2025 wohl am besten geschlagen und der Trend halte im neuen Jahr zunächst an. Neben L'Oreal hob sie die mit "Overweight" eingestuften Beiersdorf und Unilever heraus./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 388,4 auf Tradegate (16. Januar 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um +4,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,58 %.
Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 205,88 Mrd..
L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7800 %.