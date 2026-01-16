    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Uneinheitlich - Vorsicht prägt Geschehen vor dem Wochenende

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Märkte uneinheitlich vor US-Feiertag.
    • Japanischer Nikkei 225 nach Rekordhoch gesunken.
    • Australische Aktien steigen, S&P/ASX 200 im Plus.
    Aktien Asien - Uneinheitlich - Vorsicht prägt Geschehen vor dem Wochenende
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. "Die Marktteilnehmer werden vor dem Wochenende vorsichtiger, da am Montag die Aktienmärkte in den USA feiertagsbedingt geschlossen bleiben", betonte Marktexperte Andreas Lipkow.

    Während die technologielastigen Märkte Südkoreas und Taiwans von den starken Vorgaben des US-Technologiesektors und dem Nachhall der guten Zahlen von TSMC profitierten, hielt die Konsolidierung in Japan an. Der Leitindex Nikkei 225 sank nach dem Rekordhoch am Vortag um 0,32 Prozent auf 53.936,17 Punkte.

    Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die Gewinne des Yen zum Dollar, was den exportorientierten Markt tendenziell belastet. Der Anstieg sei auf Bemerkungen von Finanzministerin Satsuki Katayama hin erfolgt, für alle Optionen zur Begrenzung zu großer Schwankungen am Devisenmarkt offen zu sein. Trotz der Abgaben lagen japanische Aktien auf Wochensicht im Plus.

    Ähnlich war die Entwicklung in China. Während der CSI-300-Index der chinesischen Festlandsbörsen um 0,41 Prozent auf 4.731,87 Punkte sank, gab der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt um 0,58 Prozent auf 26.768,33 Punkte nach. Auch hier reichte es im Vergleich zur Vorwoche für ein Plus.

    Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die anstehenden Daten zum chinesischen Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal am Montag. Diese dürften zeigen, ob das angestrebte Jahreswachstum von fünf Prozent erreicht wurde.

    Australische Aktien legten dagegen weiter zu. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 schloss 0,48 Prozent höher mit 8.903,85 Punkten./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

    Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 53.978 auf Ariva Indikation (16. Januar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie um +8,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Taiwan Semiconductor Manufacturing bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Bil..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Uneinheitlich - Vorsicht prägt Geschehen vor dem Wochenende Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. "Die Marktteilnehmer werden vor dem Wochenende vorsichtiger, da am Montag die Aktienmärkte in den USA feiertagsbedingt geschlossen bleiben", betonte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     