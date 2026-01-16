GOLDMAN SACHS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche deutlich erhöht von 260 auf 365 Franken und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Die Aussichten hätten sich merklich gebessert für die Schweizer, schrieb James Quigley am Donnerstagabend. Dies sei in der Aktienbewertung allerdings bereits angekommen. Quigley lobte die guten Studienergebnisse mit Giredestrant und Fenebrutinib zum Ende vergangenen Jahres. Sie hätten das Wachstumspotenzial des Konzerns klar erhöht. 2026 rechnet er mit einer Umsatzsteigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich und einem noch etwas deutlicher anziehenden Core-Ergebnis./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 373,3EUR auf Lang & Schwarz (16. Januar 2026, 09:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 365

Kursziel alt: 260

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



