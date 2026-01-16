Nvidia-Bonus-Zertifikat mit 29%-Chance und 31% Sicherheitspuffer

Da nun bereits die Produktion des nächsten Chipsystems erfolgreich angelaufen sei, bekräftigten die Experten von Bernstein Research mit einem Kursziel von 275 USD ihre „Outperform“-Einstufung für die Nvidia-Aktie.

Der Kursanstieg der Aktie des US-Chiproduzenten Nvidia, der mit seinen Produkten in den vergangenen Jahren einen wesentlichen Beitrag zur sprunghaften Entwicklung Künstlicher Intelligenz geleistet hat, gipfelte am 30. Oktober 2025 bei 212,15 USD auf einem historischen Höchststand. Wegen der Sorge vor einer Überhitzung der Kursniveaus der US-Technologiewerte korrigierte auch die Nvidia-Aktie zuletzt auf ihr aktuelles Niveau bei 188,50 USD.

Anlage-Idee: Wer auf dem aktuell leicht ermäßigten Kursniveau den Einstieg in die als „fair gepreist“ eingeschätzte Nvidia-Aktie in Erwägung zieht, und gleichzeitig das zweifellos vorhandene Kursrisiko des direkten Aktieninvestments reduzieren möchte, könnte anstatt des direkten Kaufes der Aktie die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap ins Auge fassen.

Abgesehen von Dividendenzahlungen, wird der direkte Kauf der Nvidia-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg positive Rendite abwerfen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen äußerst interessante Jahresrenditen erwirtschaften.

Die Funktionsweise: Wenn die Nvidia-Aktie bis zum Bewertungstag des währungsgesicherten Zertifikates (1 USD gleich 1 Euro) niemals die Barriere bei 130 USD berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 26. März 2027 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 240 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das Société Générale-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000FD32NE6) auf die Nvidia-Aktie verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 240 USD, der wegen der Währungssicherung 240 Euro entspricht. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 19. März 2027, aktivierte Barriere befindet sich bei 130 USD. Beim Nvidia-Kurs von 188,50 USD konnten Anleger das Zertifikat mit 185,75 Euro kaufen.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 185,75 Euro zu bekommen ist, ermöglicht es bis zum März 2027 einen Bruttoertrag von 29,21 Prozent (gleich 25 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 31,03 Prozent auf 130 USD oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Nvidia-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 130 USD und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit dem am 19. März 2027 festgestellten Schlusskurs der Nvidia-Aktie zurückbezahlt, wobei auch in diesem Fall der maximale Auszahlungsbetrag auf 240 Euro limitiert sein wird. Wird dieser Schlusskurs unterhalb von 185,75 USD fixiert, dann wird das Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nvidia-Aktien oder von Anlageprodukten auf Nvidia-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.