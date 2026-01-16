    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr neue Wohnungen in Deutschland genehmigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehr Wohnungen genehmigt: 20.100 im November 2025.
    • Zuwachs von 11,3 % bei Genehmigungen in 2025.
    • Wohnungsbau bleibt kritisch, nur 225.000 fertiggestellt.
    Mehr neue Wohnungen in Deutschland genehmigt
    Foto: Siarhei - 356130783

    WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland werden wieder etwas mehr neue Wohnungen genehmigt. Im November 2025 setzte sich der Wachstumstrend der Vormonate fort, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die zuständigen Behörden genehmigten 20.100 Wohnungen und damit 12,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Nach elf Monaten waren damit 215.500 Einheiten genehmigt, ein Zuwachs um 11,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

    Damit zeichnet sich ab, dass der Negativrekord aus dem Jahr 2024 nicht unterboten wird. Damals waren mit 215.900 Einheiten so wenige Wohnungen genehmigt worden wie seit 2010 nicht mehr. Politisch wird immer wieder die Zielgröße von 400.000 Einheiten pro Jahr genannt, um die Wohnungsknappheit zu beseitigen. Laut Pestel-Institut fehlten Ende 2024 bundesweit rund 1,4 Millionen Wohnungen.

    Aufwärtstrend bei Einfamilienhäusern

    In neuen Wohngebäuden wurden von Januar bis November 175.200 Wohnungen bewilligt. Dabei stieg die Zahl bei Einfamilienhäusern besonders stark um gut 17 Prozent auf 40.700, während bei Zweifamilienhäusern ein leichtes Minus auf 11.500 Wohnungen stand. In Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, legten die Baugenehmigungen um 13,5 Prozent zu auf 114.800 Wohneinheiten.

    Wohnungsbau in der Krise

    Die Zahlen sind ein wichtiger Indikator für den Wohnungsbau, der wegen gestiegener Zinsen und Baukosten in der Krise steckt: Was nicht genehmigt wird, kann später auch nicht gebaut werden.

    2025 wurden nach Schätzungen des Zentralverbandes des Baugewerbes lediglich 225.000 Wohnungen fertiggestellt. "Angesichts des massiven Wohnungsbedarfs ist das dramatisch wenig. Wir dürfen uns an den Wohnungsmangel nicht gewöhnen", sagte Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa.

    Laut einer Umfrage des Bauindustrieverbandes rechnen die meisten Hochbau-Unternehmen erst für die Jahre 2027 und 2028 mit positiven Effekten des sogenannten Bau-Turbos. Daran änderten auch leicht gestiegene Genehmigungszahlen nichts./ceb/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Mehr neue Wohnungen in Deutschland genehmigt In Deutschland werden wieder etwas mehr neue Wohnungen genehmigt. Im November 2025 setzte sich der Wachstumstrend der Vormonate fort, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die zuständigen Behörden genehmigten 20.100 Wohnungen und damit 12,5 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     