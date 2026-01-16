Kloeckner - Aktie steigt kräftig - 16.01.2026

Mit einer Performance von +28,32 % konnte die Kloeckner Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Kloeckner Aktie. Nach einem Plus von +2,08 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 11,010€, mit einem Plus von +28,32 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Kloeckner & Co ist ein führender Stahl- und Metallhändler mit starker Marktpräsenz in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, darunter digitale Lösungen. Hauptkonkurrenten sind Thyssenkrupp und ArcelorMittal. Kloeckners Alleinstellungsmerkmal ist die Digitalisierung und Integration von Industrie 4.0.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Kloeckner einen Gewinn von +106,29 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kloeckner Aktie damit um +33,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +38,00 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Kloeckner auf +37,32 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,46 % geändert.

Kloeckner Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +33,85 % 1 Monat +38,00 % 3 Monate +106,29 % 1 Jahr +146,82 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kloeckner Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Klöckner Aktie im Zusammenhang mit der Übernahme durch Worthington Steel. Anleger äußern Unsicherheiten über die Auswirkungen der Übernahme auf den Kurs und berichten von Verkaufsentscheidungen zu Preisen um 10,90 € bis 11,06 €. Es gibt Bedenken, dass die neuen Schulden die Marktreaktion negativ beeinflussen könnten, während einige Mitglieder historische Übernahmen als Vergleich heranziehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kloeckner eingestellt.

Informationen zur Kloeckner Aktie

Es gibt 100 Mio. Kloeckner Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,11 Mrd.EUR € wert.

Der Stahlhändler Klöckner & Co steht vor der Übernahme durch Worthington Steel . Der US-Konzern bietet elf Euro je Aktie für das Düsseldorfer Unternehmen. Großaktionär Friedhelm Loh, der über die Swoctem GmbH 41,5 Prozent der Klöckner-Aktien hält, …

Nach seinem starken Jahresstart tut sich der Dax weiterhin etwas schwerer. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex mit 25.507 Punkten einen Höchststand erreicht und damit an den Schlussspurt 2025 angeknüpft. Seither fehlt aber die Kraft. Anleger …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Kloeckner Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kloeckner Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kloeckner Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.