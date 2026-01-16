BARCLAYS stuft MUNICH RE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 625 auf 616 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Ivan Bokhmat aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie vor dem bald erwarteten Quartalsbericht nochmals sein Bewertungsmodell für den Rückversicherer. Er verspricht sich vom vierten Quartal kaum Höhepunkte. Die Schäden durch Katastrophen lägen zwar über dem außergewöhnlich niedrigen Niveau des zweiten und dritten Quartals, aber immer noch deutlich unter dem Budget. Er senkte aber seine Annahmen für den Umfang der Aktienrückkäufe im Jahr 2025./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 521EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Ivan Bokhmat

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 616

Kursziel alt: 625

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



