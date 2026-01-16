LIR Life Sciences startet Tierstudie für neue transdermale Adipositas-Therapie
LIR Life Sciences treibt die Adipositasforschung voran: Eine neue Tierstudie prüft nadelfreie GLP/GIP-Therapien als patientenfreundliche Alternative zu Injektionen.
Foto: adobe.stock.com
- LIR Life Sciences startet eine kontrollierte Tierstudie zur transdermalen Verabreichung von “GLP”/“GIP”-basierten Therapien gegen Adipositas.
- Die Studie untersucht die Wirksamkeit einer nadelfreien “CPP”-Formulierung im Vergleich zu subkutanen Injektionen bei der Blutzuckerkontrolle.
- Die Ergebnisse sollen helfen, die breitere Anwendbarkeit der transdermalen Plattform zu evaluieren und potenzielle Moleküle für die weitere Entwicklung auszuwählen.
- Ziel ist die Entwicklung patientenfreundlicher Alternativen zu injizierbaren Therapien, um die Therapietreue und den Zugang zu verbessern.
- LIR Life Sciences fokussiert sich auf die Erforschung skalierbarer und erschwinglicher Therapien zur Bekämpfung von Adipositas.
- Das Unternehmen hat ICP Securities Inc. mit Marketmaking-Dienstleistungen beauftragt, um die Aktienliquidität zu unterstützen.
Der Kurs von LIR Life Sciences lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,75 % im
Plus.
5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,2300EUR das entspricht einem Plus von +1,23 % seit der Veröffentlichung.
+3,80 %
-14,63 %
-9,93 %
-9,93 %
+851,09 %
-71,90 %
-71,02 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
