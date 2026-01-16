    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    Norma unter Druck - Metzler: Anlagestory auf dem Prüfstand

    • Norma-Aktien fallen um über 7% auf 14,66 Euro.
    • Analyst sieht Anlagestory auf dem Prüfstand.
    • Kursziel auf 15 Euro gesenkt, Kaufempfehlung gestrichen.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt starken Aktien von Norma sind am Freitagmorgen abgesackt. Sie büßten mehr als 7 Prozent auf 14,66 Euro ein. Damit gaben sie fast das komplette Plus im noch jungen Jahr wieder ab.

    Analyst Pal Skirta vom Bankhaus Metzler sieht die Anlagestory des Verbindungstechnik-Spezialisten auf dem Prüfstand. Das Management müsse zunächst vor allem nachhaltige Fortschritte durch Zukäufe und im schwierigen Geschäft in der EMEA-Region Europa, Naher Osten und Afrika unter Beweis stellen, so der Experte.

    Skirta kappte sein Kursziel mit 15 Euro etwa auf das aktuelle Xetra-Niveau und strich folglich seine Kaufempfehlung./ag/jha/

    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,98 % und einem Kurs von 14,78 auf Tradegate (16. Januar 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um -2,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 468,38 Mio..

    NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -18,26 %/+63,49 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
