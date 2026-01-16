AKTIE IM FOKUS
Norma unter Druck - Metzler: Anlagestory auf dem Prüfstand
- Norma-Aktien fallen um über 7% auf 14,66 Euro.
- Analyst sieht Anlagestory auf dem Prüfstand.
- Kursziel auf 15 Euro gesenkt, Kaufempfehlung gestrichen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt starken Aktien von Norma sind am Freitagmorgen abgesackt. Sie büßten mehr als 7 Prozent auf 14,66 Euro ein. Damit gaben sie fast das komplette Plus im noch jungen Jahr wieder ab.
Analyst Pal Skirta vom Bankhaus Metzler sieht die Anlagestory des Verbindungstechnik-Spezialisten auf dem Prüfstand. Das Management müsse zunächst vor allem nachhaltige Fortschritte durch Zukäufe und im schwierigen Geschäft in der EMEA-Region Europa, Naher Osten und Afrika unter Beweis stellen, so der Experte.
Skirta kappte sein Kursziel mit 15 Euro etwa auf das aktuelle Xetra-Niveau und strich folglich seine Kaufempfehlung./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,98 % und einem Kurs von 14,78 auf Tradegate (16. Januar 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um -2,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,43 %.
Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 468,38 Mio..
NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -18,26 %/+63,49 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NORMA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die die investiert sind, sind scheinbar total entspannt und haben keine Veranlassung zu pushen. Und die zittrigen Hände sind wohl raus. Freue mich auf die nächsten News
zunächst muss der Verkauf noch unter endgültig Dach und Fach gebracht werden
"Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und wird für das erste Quartal 2026 erwartet."
Erstaunlich eingeschlafen hier, dabei steigt doch die Spannung und der Kurs gerade.