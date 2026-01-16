Norma unter Druck - Metzler: Anlagestory auf dem Prüfstand

Skirta kappte sein Kursziel mit 15 Euro etwa auf das aktuelle Xetra-Niveau und strich folglich seine Kaufempfehlung./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,98 % und einem Kurs von 14,78 auf Tradegate (16. Januar 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um -2,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,43 %.

Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 468,38 Mio..

NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -18,26 %/+63,49 % bedeutet.