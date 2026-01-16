BARCLAYS stuft Richemont auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 192 auf 195 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Carole Madjo hob in einer am Freitag vorliegenden Studie nach einem starken Zwischenbericht zum dritten Geschäftsquartal ihre Gewinnschätzungen bis 2027 an. Die Expertin geht davon aus, dass die Schmucksparte Jewellery Maisons ihre Dynamik beibehält. Sie geht weiter davon aus, dass Richemont 2026 besser abschneiden wird als der Sektor./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 23:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,94 % und einem Kurs von 177,4EUR auf Lang & Schwarz (16. Januar 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Carole Madjo

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 195

Kursziel alt: 192

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



