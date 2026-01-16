Goldman hebt Roche auf 'Neutral' - Ziel 365 Franken

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 372,2 auf Lang & Schwarz (16. Januar 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um +3,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,62 %.

Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 261,25 Mrd..

Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 364,38CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 400,00CHF was eine Bandbreite von -13,94 %/+7,57 % bedeutet.