Goldman hebt Roche auf 'Neutral' - Ziel 365 Franken
- Goldman Sachs erhöht Roche-Kursziel auf 365 Franken.
- Aktienrating von "Sell" auf "Neutral" angehoben.
- Positive Studienergebnisse steigern Wachstumspotenzial.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche deutlich erhöht von 260 auf 365 Franken und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Die Aussichten hätten sich merklich gebessert für die Schweizer, schrieb James Quigley am Donnerstagabend. Dies sei in der Aktienbewertung allerdings bereits angekommen. Quigley lobte die guten Studienergebnisse mit Giredestrant und Fenebrutinib zum Ende vergangenen Jahres. Sie hätten das Wachstumspotenzial des Konzerns klar erhöht. 2026 rechnet er mit einer Umsatzsteigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich und einem noch etwas deutlicher anziehenden Core-Ergebnis./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 372,2 auf Lang & Schwarz (16. Januar 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um +3,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 261,25 Mrd..
Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 364,38CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 400,00CHF was eine Bandbreite von -13,94 %/+7,57 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 365 Euro
