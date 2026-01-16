JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Dezember-Verkehrszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das Verkehrswachstum im Dezember sei stark gewesen, schrieb Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es liege im Jahresfazit damit etwas über der Prognose des Flughafenbetreibers sowie etwas über dem Median der Markterwartungren./rob/mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 74,35EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 72
Kursziel alt: 72
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
