    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Payments Group Holding AktievorwärtsNachrichten zu The Payments Group Holding
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Payments Group Holding: Zukunftsausblick bis 2026

    2026 richtet PGH den Blick auf Wertsteigerung: Streitbeilegung mit SGT, Wandelanleihe zur Entschuldung und gezielte Expansion in wachstumsstarke KI-Beteiligungen.

    Payments Group Holding: Zukunftsausblick bis 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Payments Group Holding (PGH) fokussiert sich 2026 auf bestehende Vermögenswerte, insbesondere eine 35%-Beteiligung an AuctionTech und Finanzforderungen gegenüber SGT Capital in Höhe von 6 Mio. Euro.
    • Es wird erwartet, dass sich die Streitigkeiten mit SGT Capital im Jahr 2026 auflösen und ein Teil der Forderungen vereinnahmt werden kann.
    • PGH plant die Ausgabe einer 10%-Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu 2,28 Mio. Euro, um ihre Forderungen gegenüber SGT Capital zu tilgen.
    • Neue Geschäftsfelder und Opportunitäten umfassen KI-Projekte, darunter die Ausgründung Cognicare AI, die bereits Umsätze und Wachstum verzeichnet.
    • Weitere KI-Projekte betreffen Computer-Vision-Tools für Bauwesen, EdTech-Anwendungen und eine KI-Sprachbox für Kinder; PGH plant, ihre Beteiligungen an solchen Ausgründungen zu erhöhen.
    • PGH sieht das Jahr 2026 sehr optimistisch und plant keine Platzierung eigener Aktien, sondern konzentriert sich auf die Wandelanleihe und strategische Wachstumsfelder.


    The Payments Group Holding

    +7,91 %
    -40,85 %
    -48,99 %
    -56,92 %
    -66,84 %
    -84,63 %
    -83,95 %
    -91,53 %
    -91,89 %
    ISIN:DE000A1MMEV4WKN:A1MMEV





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Payments Group Holding: Zukunftsausblick bis 2026 2026 richtet PGH den Blick auf Wertsteigerung: Streitbeilegung mit SGT, Wandelanleihe zur Entschuldung und gezielte Expansion in wachstumsstarke KI-Beteiligungen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     