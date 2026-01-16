Payments Group Holding: Zukunftsausblick bis 2026
2026 richtet PGH den Blick auf Wertsteigerung: Streitbeilegung mit SGT, Wandelanleihe zur Entschuldung und gezielte Expansion in wachstumsstarke KI-Beteiligungen.
Foto: adobe.stock.com
- Die Payments Group Holding (PGH) fokussiert sich 2026 auf bestehende Vermögenswerte, insbesondere eine 35%-Beteiligung an AuctionTech und Finanzforderungen gegenüber SGT Capital in Höhe von 6 Mio. Euro.
- Es wird erwartet, dass sich die Streitigkeiten mit SGT Capital im Jahr 2026 auflösen und ein Teil der Forderungen vereinnahmt werden kann.
- PGH plant die Ausgabe einer 10%-Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu 2,28 Mio. Euro, um ihre Forderungen gegenüber SGT Capital zu tilgen.
- Neue Geschäftsfelder und Opportunitäten umfassen KI-Projekte, darunter die Ausgründung Cognicare AI, die bereits Umsätze und Wachstum verzeichnet.
- Weitere KI-Projekte betreffen Computer-Vision-Tools für Bauwesen, EdTech-Anwendungen und eine KI-Sprachbox für Kinder; PGH plant, ihre Beteiligungen an solchen Ausgründungen zu erhöhen.
- PGH sieht das Jahr 2026 sehr optimistisch und plant keine Platzierung eigener Aktien, sondern konzentriert sich auf die Wandelanleihe und strategische Wachstumsfelder.
