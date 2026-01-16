Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 16.01. - FTSE Athex 20 stark +2,01 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:47) bei 25.310,64 PKT und steigt um +0,22 %.
Top-Werte: Siemens Energy +4,06 %, RWE +1,28 %, Airbus +1,12 %
Flop-Werte: BASF -1,96 %, Daimler Truck Holding -1,55 %, Brenntag -1,44 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:51) bei 31.901,73 PKT und steigt um +0,22 %.
Top-Werte: TKMS +8,26 %, Aurubis +2,29 %, HENSOLDT +2,26 %
Flop-Werte: Lanxess -3,79 %, Redcare Pharmacy -3,76 %, Aroundtown -2,26 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:51) bei 3.766,75 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: Draegerwerk +5,45 %, HENSOLDT +2,26 %, Sartorius Vz. +1,24 %
Flop-Werte: ATOSS Software -3,72 %, SILTRONIC AG -2,22 %, AIXTRON -1,22 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 6.023,31 PKT und gewinnt bisher +0,06 %.
Top-Werte: Siemens Energy +4,06 %, SAFRAN +1,37 %, argenx +1,35 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -3,07 %, BASF -1,96 %, Sanofi -1,58 %
Der ATX bewegt sich bei 5.490,90 PKT und steigt um +0,37 %.
Top-Werte: BAWAG Group +2,82 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,46 %, Andritz +1,09 %
Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -3,04 %, Wienerberger -2,77 %, voestalpine -2,46 %
Der SMI steht aktuell (09:59:51) bei 13.430,17 PKT und fällt um -0,33 %.
Top-Werte: Novartis +0,62 %, Swisscom +0,55 %, Lonza Group +0,23 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -3,21 %, Swiss Re -2,12 %, Partners Group Holding -1,34 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.280,58 PKT und fällt um -0,07 %.
Top-Werte: Thales +2,08 %, ORANGE +1,68 %, SAFRAN +1,37 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -3,07 %, Kering -1,94 %, Stellantis -1,69 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.033,43 PKT und gewinnt bisher +0,07 %.
Top-Werte: Assa Abloy Registered (B) +1,27 %, Getinge (B) +1,18 %, Skanska (B) +0,86 %
Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -1,41 %, SSAB Registered (A) -1,27 %, Volvo Registered (B) -0,95 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.580,00 PKT und gewinnt bisher +2,01 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,80 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,67 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,49 %
Flop-Werte: Jumbo -2,05 %, Public Power -1,53 %, Viohalco -0,50 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.