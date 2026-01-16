Börsenstart Europa - 16.01. - FTSE Athex 20 stark +2,01 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:51) bei 31.901,73 PKT und steigt um +0,22 %. Top-Werte: TKMS +8,26 %, Aurubis +2,29 %, HENSOLDT +2,26 % Flop-Werte: Lanxess -3,79 %, Redcare Pharmacy -3,76 %, Aroundtown -2,26 %

Der DAX steht aktuell (09:59:47) bei 25.310,64 PKT und steigt um +0,22 %. Top-Werte: Siemens Energy +4,06 %, RWE +1,28 %, Airbus +1,12 % Flop-Werte: BASF -1,96 %, Daimler Truck Holding -1,55 %, Brenntag -1,44 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:51) bei 3.766,75 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: Draegerwerk +5,45 %, HENSOLDT +2,26 %, Sartorius Vz. +1,24 %

Flop-Werte: ATOSS Software -3,72 %, SILTRONIC AG -2,22 %, AIXTRON -1,22 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 6.023,31 PKT und gewinnt bisher +0,06 %.

Top-Werte: Siemens Energy +4,06 %, SAFRAN +1,37 %, argenx +1,35 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -3,07 %, BASF -1,96 %, Sanofi -1,58 %

Der ATX bewegt sich bei 5.490,90 PKT und steigt um +0,37 %.

Top-Werte: BAWAG Group +2,82 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,46 %, Andritz +1,09 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -3,04 %, Wienerberger -2,77 %, voestalpine -2,46 %

Der SMI steht aktuell (09:59:51) bei 13.430,17 PKT und fällt um -0,33 %.

Top-Werte: Novartis +0,62 %, Swisscom +0,55 %, Lonza Group +0,23 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -3,21 %, Swiss Re -2,12 %, Partners Group Holding -1,34 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.280,58 PKT und fällt um -0,07 %.

Top-Werte: Thales +2,08 %, ORANGE +1,68 %, SAFRAN +1,37 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -3,07 %, Kering -1,94 %, Stellantis -1,69 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.033,43 PKT und gewinnt bisher +0,07 %.

Top-Werte: Assa Abloy Registered (B) +1,27 %, Getinge (B) +1,18 %, Skanska (B) +0,86 %

Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -1,41 %, SSAB Registered (A) -1,27 %, Volvo Registered (B) -0,95 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.580,00 PKT und gewinnt bisher +2,01 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,80 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,67 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,49 %

Flop-Werte: Jumbo -2,05 %, Public Power -1,53 %, Viohalco -0,50 %