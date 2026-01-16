WARBURG RESEARCH stuft Klöckner & Co auf 'Verkaufen'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hält die nun konkrete Übernahmeofferte für Klöckner & Co aus den USA für attraktiv. Der von Worthington Steel gebotenen Preis liege mit 11 Euro fast doppelt so hoch wie der eigenständige faire Wert des Stahlhändlers von 6,15 Euro, schrieb Analyst Christian Cohrs am Freitag. Er passte sein Kursziel entsprechend von 6,15 auf 11 Euro an, und stufte die Aktien von "Hold" auf "Sell" ab. Die Offerte stelle auch jene von Swoctem aus dem Jahr 2023 deutlich in den Schatten. Sie ermögliche es Investoren, den wahren Wert des Unternehmens zu realisieren und dabei die Risiken zu umgehen, die bei dem Stahlhändler alleinstehend vorhanden wären./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +27,74 % und einem Kurs von 10,96EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 10:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: Klöckner & Co

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 6,15

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



