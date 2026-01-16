TSMC-Aktien explodieren: KI-Aktien starten jetzt durch!

Auch KI-Ausrüster wie Western Digital, ziehen massiv nach oben.

Die Aktien von TSMC sprangen am Donnerstag um mehr als 5 Prozent nach oben und erhöhten ihren Jahresgewinn damit auf rund 13 Prozent. Mehrere bekannte Chipwerte ziehen im Fahrwasser der überragenden TSMC-Ergebnisse ebenfalls an: Nvidia und Broadcom legten um rund 3 Prozent zu.

Wall-Street-Analysten bekräftigten nicht nur ihre bullischen Einschätzungen zu TSMC, sondern hoben auch ihre Erwartungen für andere KI-Titel an, die von dem Geschäft des Auftragsfertigers profitieren könnten.

Die TSMC-Zahlen zeigten eine "breit angelegte Stärke", nachdem das Unternehmen seine Wachstumsprognose für KI-Beschleuniger für die Jahre 2024 bis 2029 angehoben habe, sagt Wells-Fargo-Analyst Aaron Rakers am Donnerstag in gegenüber CNBC.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

"Das unterstreicht die anhaltende Stärke beim Aufbau der KI-Infrastruktur. Wir bewegen uns von einem investitionsintensiven Trainingszyklus hin zu einer zunehmenden Verbreitung von Inferenz, und das trägt den gesamten Chipsektor", so Rakers.

Wedbush-Securities-Analyst Matt Bryson, der sein Outperform-Rating für TSMC beibehielt, nannte ebenfalls Nvidia, Broadcom und C3.ai als indirekte Profiteure der Ergebnisse.

Wie Wedbush bestätigten auch JPMorgan und Barclays nach dem Bericht ihre Outperform- beziehungsweise Overweight-Ratings für TSMC. Bank of America, UBS und Needham hielten jeweils an ihren Kaufempfehlungen fest.

Zusätzlich will TSMC 165 Milliarden US-Dollar in den USA investieren.

Der europäische Vertreter ASML rangiert momentan auf einem All-Time-High. ernstein Research hat die Einstufung für ASML nach der Bekanntgabe von Investitionsplänen des Chipkonzerns TSMC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 312,38 $ , was einem Rückgang von -8,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer