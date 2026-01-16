    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTaiwan Semiconductor Manufacturing AktievorwärtsNachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing

    TSMC-Aktien explodieren: KI-Aktien starten jetzt durch!

    TSMC zieht den gesamten Halbleiter-Markt nach oben: Der KI-Trade lebt wieder auf. Die Analysten sind bullish.

    • TSMC-Aktien steigen um 5%, Jahresgewinn bei 13%.
    • KI-Ausrüster und Chipwerte profitieren stark von TSMC.
    • Analysten heben Prognosen für KI-Titel und TSMC an.
    Foto: Robert Michael/dpa

    Die Aktien von TSMC sprangen am Donnerstag um mehr als 5 Prozent nach oben und erhöhten ihren Jahresgewinn damit auf rund 13 Prozent. Mehrere bekannte Chipwerte ziehen im Fahrwasser der überragenden TSMC-Ergebnisse ebenfalls an: Nvidia und Broadcom legten um rund 3 Prozent  zu.

    Auch KI-Ausrüster wie Western Digital, ziehen massiv nach oben. 

    Wall-Street-Analysten bekräftigten nicht nur ihre bullischen Einschätzungen zu TSMC, sondern hoben auch ihre Erwartungen für andere KI-Titel an, die von dem Geschäft des Auftragsfertigers profitieren könnten.

    Die TSMC-Zahlen zeigten eine "breit angelegte Stärke", nachdem das Unternehmen seine Wachstumsprognose für KI-Beschleuniger für die Jahre 2024 bis 2029 angehoben habe, sagt Wells-Fargo-Analyst Aaron Rakers am Donnerstag in gegenüber CNBC.

    "Das unterstreicht die anhaltende Stärke beim Aufbau der KI-Infrastruktur. Wir bewegen uns von einem investitionsintensiven Trainingszyklus hin zu einer zunehmenden Verbreitung von Inferenz, und das trägt den gesamten Chipsektor", so Rakers.

    Wedbush-Securities-Analyst Matt Bryson, der sein Outperform-Rating für TSMC beibehielt, nannte ebenfalls Nvidia, Broadcom und C3.ai als indirekte Profiteure der Ergebnisse.

    Wie Wedbush bestätigten auch JPMorgan und Barclays nach dem Bericht ihre Outperform- beziehungsweise Overweight-Ratings für TSMC. Bank of America, UBS und Needham hielten jeweils an ihren Kaufempfehlungen fest.

    Zusätzlich will TSMC 165 Milliarden US-Dollar in den USA investieren.

    Der europäische Vertreter ASML rangiert momentan auf einem All-Time-High.  ernstein Research hat die Einstufung für ASML nach der Bekanntgabe von Investitionsplänen des Chipkonzerns TSMC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
