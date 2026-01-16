Halbleiter & Chips
TSMC-Aktien explodieren: KI-Aktien starten jetzt durch!
TSMC zieht den gesamten Halbleiter-Markt nach oben: Der KI-Trade lebt wieder auf. Die Analysten sind bullish.
- TSMC-Aktien steigen um 5%, Jahresgewinn bei 13%.
- KI-Ausrüster und Chipwerte profitieren stark von TSMC.
- Analysten heben Prognosen für KI-Titel und TSMC an.
Die Aktien von TSMC sprangen am Donnerstag um mehr als 5 Prozent nach oben und erhöhten ihren Jahresgewinn damit auf rund 13 Prozent. Mehrere bekannte Chipwerte ziehen im Fahrwasser der überragenden TSMC-Ergebnisse ebenfalls an: Nvidia und Broadcom legten um rund 3 Prozent zu.
Auch KI-Ausrüster wie Western Digital, ziehen massiv nach oben.
Wall-Street-Analysten bekräftigten nicht nur ihre bullischen Einschätzungen zu TSMC, sondern hoben auch ihre Erwartungen für andere KI-Titel an, die von dem Geschäft des Auftragsfertigers profitieren könnten.
Die TSMC-Zahlen zeigten eine "breit angelegte Stärke", nachdem das Unternehmen seine Wachstumsprognose für KI-Beschleuniger für die Jahre 2024 bis 2029 angehoben habe, sagt Wells-Fargo-Analyst Aaron Rakers am Donnerstag in gegenüber CNBC.
"Das unterstreicht die anhaltende Stärke beim Aufbau der KI-Infrastruktur. Wir bewegen uns von einem investitionsintensiven Trainingszyklus hin zu einer zunehmenden Verbreitung von Inferenz, und das trägt den gesamten Chipsektor", so Rakers.
Wedbush-Securities-Analyst Matt Bryson, der sein Outperform-Rating für TSMC beibehielt, nannte ebenfalls Nvidia, Broadcom und C3.ai als indirekte Profiteure der Ergebnisse.
Wie Wedbush bestätigten auch JPMorgan und Barclays nach dem Bericht ihre Outperform- beziehungsweise Overweight-Ratings für TSMC. Bank of America, UBS und Needham hielten jeweils an ihren Kaufempfehlungen fest.
Zusätzlich will TSMC 165 Milliarden US-Dollar in den USA investieren.
Der europäische Vertreter ASML rangiert momentan auf einem All-Time-High. ernstein Research hat die Einstufung für ASML nach der Bekanntgabe von Investitionsplänen des Chipkonzerns TSMC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion