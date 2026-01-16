    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Tradingchance

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens Energy steigt weiter: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

    Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihren Höhenflug zumindest auf 140 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

    Die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0), die allein im Jahr 2025 um 140 Prozent zulegen konnte und hinter der Rheinmetall-Aktie den zweiten Platz in den Top-Flop-Listen aller DAX-Werte erreichte, scheint auch im Jahr 2026 ihren Höhenflug fortzusetzen. Im frühen Handel des 16.1.26 verzeichnete die Aktie bei 132,30 Euro wieder einmal ein neues Hoch.

    Nach die Siemens Energy im Rahmen einer Windkraftauktion in Großbritannien zugeteilten Kapazitäten die Erwartungen bei weitem übertroffen haben, bekräftigten Experten von RBC Capital Markets mit einem Kursziel von 150 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihren Höhenflug zumindest auf 140 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 135,00 Euro 

    Der UBS-Call-Optionsschein auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis bei 135,00 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ4NYB8, wurde beim Aktienkurs von 132,25 Euro mit 0,97 – 0,98 Euro gehandelt.

    Kann die Siemens Energy-Aktie ihren Höhenflug in spätestens einem Monat auf 140 Euro ausweiten, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,86 Euro (+41 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 125,021 Euro   

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 125,021 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN10YA2, wurde beim Aktienkurs von 132,25 Euro mit 0,83 – 0,84 Euro gehandelt.

    Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 140 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,49 Euro (+77 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 120,86 Euro   

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 120,86 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FC4A764, wurde beim Aktienkurs von 132,25 Euro mit 1,26 – 1,27 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 140 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,91 Euro (+50 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     





    Autor
    Walter Kozubek
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Siemens Energy steigt weiter: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls Kaufempfehlungen
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     