Siemens Energy steigt weiter: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

Nach die Siemens Energy im Rahmen einer Windkraftauktion in Großbritannien zugeteilten Kapazitäten die Erwartungen bei weitem übertroffen haben, bekräftigten Experten von RBC Capital Markets mit einem Kursziel von 150 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihren Höhenflug zumindest auf 140 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 135,00 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis bei 135,00 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ4NYB8, wurde beim Aktienkurs von 132,25 Euro mit 0,97 – 0,98 Euro gehandelt.

Kann die Siemens Energy-Aktie ihren Höhenflug in spätestens einem Monat auf 140 Euro ausweiten, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,86 Euro (+41 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 125,021 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 125,021 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN10YA2, wurde beim Aktienkurs von 132,25 Euro mit 0,83 – 0,84 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 140 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,49 Euro (+77 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 120,86 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 120,86 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FC4A764, wurde beim Aktienkurs von 132,25 Euro mit 1,26 – 1,27 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 140 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,91 Euro (+50 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.