Nordamerika schwächelt
Absatzrückgang bei Daimler Truck
- Absatzrückgang bei Daimler Truck um 8% im Jahr 2025.
- Nordamerika: Verkaufsrückgang um 26% bei Lkw.
- Sparprogramm zielt auf 1 Mrd. Euro Kostensenkung.
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Vor allem die Marktschwäche in Nordamerika hat für einen kräftigen Absatzrückgang beim Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck gesorgt. Der Dax -Konzern verkaufte im vergangenen Jahr 422.510 Lkw und Busse, wie das Unternehmen aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr entspreche das einem Rückgang von acht Prozent.
Im für die Schwaben so wichtigen Markt Nordamerika brach der Absatz um 26 Prozent ein. Dort verkaufte der Konzern 2025 nur noch 141.814 Fahrzeuge. Der Markt in Nordamerika schwächelt, weil sich Speditionen derzeit beim Bestellen neuer Fahrzeuge zurückhalten. Unter anderem wegen der US-Zölle lässt sich das in den kommenden Jahren anfallende Transportvolumen schwer einschätzen. Im vierten Quartal allein gesehen war der Absatzschwund mit 27 Prozent ähnlich hoch wie im Gesamtjahr.
Die Marke Mercedes-Benz Trucks, die vor allem in Europa und Lateinamerika vertreten ist, verkaufte vergangenes Jahr 159.871 Fahrzeuge und blieb damit auf Vorjahresniveau. Das Segment Trucks Asia steigerte seinen Absatz hingegen um vier Prozent auf 107.055 Einheiten. Auch bei den Bussen zog der Absatz leicht an. Daimler Buses verkaufte mit 26.991 Fahrzeugen zwei Prozent mehr als im Vorjahr.
Hinter dem Nutzfahrzeughersteller liegt ein schwieriges Geschäftsjahr. So sank der Umsatz in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 36,5 Milliarden Euro. Der Gewinn ging mit einem Minus von 31 Prozent auf rund 1,57 Milliarden Euro deutlich zurück. Zahlen für das gesamte Geschäftsjahr 2025 will Daimler Truck Mitte März vorlegen. Dann soll auch eine Prognose für das neue Jahr stehen.
Sparprogramm angekündigt
Der Konzern will wettbewerbsfähiger werden und hat deshalb unter anderem das Sparprogramm "Cost Down Europe" aufgelegt. Bis 2030 sollen damit die laufenden Kosten auf dem Heimatkontinent um mehr als eine Milliarde Euro sinken, dafür sollen in Deutschland rund 5.000 Stellen wegfallen. Betroffen ist insbesondere die Marke Mercedes-Benz. In Nordamerika soll ebenfalls gespart werden. Maßnahmen zur Senkung der Produktionskapazitäten betreffen dort nach früheren Angaben von Finanzchefin Eva Scherer mehr als 2.000 Jobs./rwi/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 25.310 auf Ariva Indikation (16. Januar 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +5,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 33,94 Mrd..
Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Daimler Truck Holding Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von -27,59 %/+15,86 % bedeutet.
Liebe Leserinnen und Leser,
der Kurs der Daimler Truck-Aktie hat in den vergangenen Wochen eingebüßt und notiert aktuell bei knapp 38 Euro (Stand: 23. September 2025, ca. 13 Uhr). Seit dem Zwischenhoch von Ende Juli (44 Euro, knapp unter dem Rekordhoch) hat das Papier satte 15 Prozent verloren, seit Jahresbeginn steht hingegen ein kleines Plus auf der Kurstafel.
Für Anleger bleibt die Situation bei der Daimler Truck-Aktie in 2025 kompliziert. Auf der einen Seite belasten die weiterhin eher schwache Nachfrage und auch die US-Zollthematik den DAX-Konzern. Auf der anderen Seite ist der Nutzfahrzeughersteller international sehr gut positioniert und punktet mit einer attraktiven Dividende.
Daimler Truck mit neuer Prognose
Im Rahmen der Q2-Zahlen hat Daimler Truck vor knapp zwei Monaten die Prognose für das Gesamtjahr gekappt. Aufgrund von anhaltenden Unsicherheiten (etwa in den USA) rechnet das Unternehmen für 2025 mit einem EBIT zwischen 3,6 und 4,1 Milliarden Euro – und damit recht deutlich unter dem des Vorjahres.
Auf die Dividende ist aber weiterhin Verlass. Mit 1,90 Euro je Aktie lag die Dividende für 2024 auf demselben Niveau wie für 2023. Ein gewichtiges Argument für Anleger: Beim aktuellen Kurs beträgt die Dividendenrendite für die Daimler Truck-Aktie gut 5 Prozent.
Daimler Truck-Aktie: Nachfrage-Erholung voraus?
Bei der Performance und den kurzfristigen Aussichten für die Daimler Truck-Aktie gibt es zwei Lesarten: Der Nutzfahrzeughersteller hat in 2025 mit einer anhalten Nachfrage-Schwäche zu kämpfen und auch die Unsicherheit durch US-Zölle machen es dem DAX-Unternehmen nicht leichter. Es zeigt sich auch hier, dass eine starke Dividendenrendite nicht alles ist.
Allerdings bleiben die aktuell 5 Prozent Rendite ein Lichtblick für Anleger – erst recht, wenn die Nachfrage wieder zulegt. Und es ist durchaus vorstellbar, dass diese Schwäche spätestens in 2026 überwunden werden kann, wenn die Voraussetzungen stimmen. Die Analysten sind ebenfalls meist positiv gestimmt. Zuletzt hat beispielsweise die RBC Bank das Kursziel von 44 Euro bestätigt.