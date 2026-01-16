Prismo Metals - Strategischer Kauf des Kupferprojekts Hot Breccia abgeschlossen

Vor wenigen Tagen erst hatte Prismo Metals (CSE: PRIZ, FRA: 7KU, WKN: A2QEGD) die Absicht bekanntgegeben, den eigenen Anteil am Hot-Breccia-Projekt im Süden des US-Bundesstaats Arizona von bislang 75 auf 95 Prozent zu erhöhen. Diese Transaktion konnte inzwischen vollständig abgeschlossen werden. Da sich das Unternehmen gleichzeitig vom Verkäufer eine unwiderrufbare Option auf die restlichen fünf Prozent des Projekts gesichert hat, besteht nun die Möglichkeit, dass Prismo Metals jederzeit zum alleinigen Eigentümer dieses höchst interessanten Kupferprojekts aufsteigen kann.

Für Prismo Metals ist der Erwerb der weiteren 20 Prozent an Hot Breccia von entscheidender Bedeutung, denn in der Vergangenheit waren es die unübersichtlichen Besitzverhältnisse, die Investoren und mögliche Kapitalgeber abgeschreckt hatten. Denn Investoren und Geldgeber verhandeln lieber mit einem einzigen Besitzer als mit einer Gruppe von Personen oder Unternehmen, denen ein Projekt gehört.

Diese unsichere Vermögensstruktur ist nun Geschichte und Prismo Metals verfügt über einen klaren Mechanismus zur Sicherung des vollständigen Eigentums an Hot Breccia. Alle Unklarheiten und Bedenken der Kapitalgeber über potenzielle Unstimmigkeiten innerhalb der Eigentümer von Hot Breccia lösen sich damit auf und von nun an ist vollkommen klar, dass es allein Prismo Metals sein wird, das bestimmt, wie die weitere Entwicklung des Projekts verlaufen wird.

Prismo Metals will die Entwicklung von Hot Breccia nun forcieren

Prismos Management ist weiterhin fest entschlossen, Hot Breccia mit Nachdruck voranzutreiben. Erst kürzlich wurde die bestehende Optionsvereinbarung mit Walnut Mines LLC, dem Eigentümer der Hot-Breccia-Claims, verlängert. Sie enthält bestimmte Verpflichtungen, die fällig werden, sobald bestimmte Meilensteine erreicht worden sind.

Nach der Klärung der Eigentümerstruktur richtet sich das allgemeine Interesse nun darauf, die auf Hot Breccia geplanten Bohrungen im Detail zu planen und anschließend durchzuführen. Sie werden von Prismo Metals als besonders aussichtsreich angesehen, denn innerhalb des Kupfergürtels in Arizona gilt Hot Breccia als eine der vielversprechendsten Kupferexplorationsmöglichkeiten mindestens in diesem US-Bundesstaat, glaubt man beim Unternehmen.

Walnut Mines wird Prismo Metals bei der Entwicklung von Hot Breccia tatkräftig unterstützen

Unterstützt wird Prismo Metals bei seinem Bemühen, diesen noch im Boden verborgenen Schatz zu heben, vom Partner Walnut Mines. Dr. Linus Keating aus dem Managementteam von Walnut Mines zeigte sich begeistert über die jüngste Entwicklung. Er erklärte: „Walnut Mines befürwortet nachdrücklich alle Maßnahmen, die Hot Breccia einem ernsthaften Bohrprogramm näherbringen.“

Walnut Mines ist zuversichtlich, dass dieses Ziel noch im laufenden Jahr erreicht werden kann und es sieht das Hot-Breccia-Projekt als eine der besten Explorationsmöglichkeiten für Kupfer in Nordamerika an.

Für die in Prismo Metals investierten Aktionäre sind das gute Aussichten, denn nun ist der Weg frei, um eine Kupferliegenschaft entwickeln zu können, die sich in unmittelbarer Nähe zum Miami-Inspiration-Bergbaukomplex von Freeport McMoRan, zur San-Manuel-Mine von BHP und zur Resolution-Lagerstätte befindet, die von Rio Tinto und BHP gemeinsam entwickelt wird.



Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Prismo Metals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Prismo Metals zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Prismo Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Prismo Metals die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.