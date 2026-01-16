Ölpreise kaum verändert - Deutlicher Anstieg durch Eskalation im Iran
- Ölpreise stabil, Brent bei 63,70 Dollar.
- Geopolitische Sorgen um Iran beeinflussen Preise.
- Risiko einer US-Intervention scheint gesunken.
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag wenig verändert. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März gab um sechs Cent auf 63,70 Dollar nach. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im Februar sank um zwei Cent auf 59,17 Dollar.
In der ersten Wochenhälfte hatten geopolitische Sorgen wegen der Lage im Iran nach Protesten gegen die Führung in Teheran die Ölpreise noch kräftig nach oben getrieben. Am Mittwoch hatte eine Gegenbewegung eingesetzt, nachdem Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump die Sorgen der Anleger vor einem möglichen US-Angriff auf den wichtigen Förderstaat Iran gedämpft hatten.
Unter dem Strich hat sich Rohöl infolge der Eskalation im Iranaber deutlich verteuert. Am 8. Januar, also bevor sich die Lage im Iran zunehmend verschärft hatte, kostete Brent-Öl noch rund 60 Dollar.
Zwar habe das Risiko einer unmittelbaren US-Intervention gegen den Iran nachgelassen, sagte Rohstoffstrategie Warren Patterson von der ING Bank. Die Lage werde am Markt aber nach wie vor als riskant eingeschätzt. Je länger aber eine Reaktion der USA auf sich warten lasse, desto mehr werde die Risikoprämie schwinden./jkr/la/jha/
Sollte der WTI Kurs genau hier stoppen.. Und morgen noch halten, wäre es der perfekte Retest und ne Top Wochen Kerze.. Ist spannend..
Lage scheint sich im Iran zuzuspitzen,das Regime scheint massiv gegenzuhalten,dem Ölmarkt stehen große Bewegungen bevor.