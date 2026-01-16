    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChevron Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Chevron Corporation

    Gasprojekt, das Europa bewegt: US-Ölkonzern greift voll an!

    Chevron gibt grünes Licht für Leviathan: Mehr Gas aus dem Mittelmeer soll die regionalen Märkte stärken – mit Blick auf Lieferketten bis nach Europa.

    Für Sie zusammengefasst
    • Chevron investiert in Leviathan-Gasfeld zur Expansion.
    • Ziel: Erhöhung der Gasversorgung für regionale Märkte.
    • Produktion soll bis Ende des Jahrzehnts starten.
    Der US-Ölkonzern Chevron gab am Freitag bekannt, dass er eine endgültige Investitionsentscheidung zur Erweiterung der Produktion im israelischen Erdgasfeld Leviathan getroffen hat. Damit will Chevron die Versorgung für die inländischen und regionalen Märkte, darunter Ägypten und Jordanien, erhöhen, da die Nachfrage nach Gas im östlichen Mittelmeerraum wächst.

    Leviathan ist eines der größten Gasfelder im östlichen Mittelmeer und das Rückgrat des israelischen Energiesystems. Seine Exporte nach Ägypten tragen zur Versorgung von LNG-Anlagen bei, die das Gas nach Europa liefern. Chevron gab an, dass die Erweiterung die gesamten Gaslieferungen aus Leviathan auf etwa 21 Milliarden Kubikmeter pro Jahr erhöhen wird. 

    Das Leviathan-Erweiterungsprojekt soll voraussichtlich gegen Ende dieses Jahrzehnts in Betrieb gehen. Zu den Partnern von Leviathan gehören Chevron als Betreiber mit einem Anteil von 39,66 Prozent, NewMed Energy mit 45,34 Prozent und Ratio Energies mit einem Anteil von 15 Prozent. Jack Baker, Geschäftsführer der Chevron-Region Östliches Mittelmeer, kommentierte dies wie folgt: "Dieser Meilenstein beweist unser kontinuierliches Engagement für die Partnerschaft mit dem Staat Israel bei der Erschließung von Erdgasvorkommen und der Bereitstellung lebenswichtiger Energie für Millionen von Menschen in Israel, Ägypten und Jordanien."

    ISIN:US1667641005WKN:852552

    Zu Chevrons weiteren Vermögenswerten im östlichen Mittelmeerraum gehören das Erdgasfeld Tamar vor der Küste Israels und das sich in der Entwicklung befindliche Erdgasfeld Aphrodite vor der Küste Zyperns. Die Chevron-Aktie ist am Freitag (10:35 MEZ) 0,43 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 143,86 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


