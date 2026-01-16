Gasprojekt, das Europa bewegt: US-Ölkonzern greift voll an!

Der US-Ölkonzern Chevron gab am Freitag bekannt, dass er eine endgültige Investitionsentscheidung zur Erweiterung der Produktion im israelischen Erdgasfeld Leviathan getroffen hat. Damit will Chevron die Versorgung für die inländischen und regionalen Märkte, darunter Ägypten und Jordanien, erhöhen, da die Nachfrage nach Gas im östlichen Mittelmeerraum wächst.

Leviathan ist eines der größten Gasfelder im östlichen Mittelmeer und das Rückgrat des israelischen Energiesystems. Seine Exporte nach Ägypten tragen zur Versorgung von LNG-Anlagen bei, die das Gas nach Europa liefern. Chevron gab an, dass die Erweiterung die gesamten Gaslieferungen aus Leviathan auf etwa 21 Milliarden Kubikmeter pro Jahr erhöhen wird.