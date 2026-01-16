    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS

    TKMS Aktie klettert nach oben - +6,54 % - 16.01.2026

    Am 16.01.2026 ist die TKMS Aktie, bisher, um +6,54 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Foto: Petra Nowack - 1757462848

    TKMS Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die TKMS Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,54 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TKMS Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,82 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 95,78, mit einem Plus von +6,54 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von TKMS einen Gewinn von +5,28 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +11,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TKMS eine positive Entwicklung von +35,63 % erlebt.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

    TKMS Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,09 %
    1 Monat +35,74 %
    3 Monate +5,28 %
    1 Jahr +5,28 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Gewinnmitnahmen und hohe Volatilität der TKMS‑Aktie, charttechnische Debatten zum Trendkanal (Oberkante als kurzfristige Unterstützung, Unterkante als technisch sauberer Einstieg) sowie um Kursziele und Ratings (DB 99€, Bernstein 67€, mwb 102€, Durchschnitt ~81,8€). Zudem werden Indien-/Kanada‑Aufträge und Produktionskapazitäten als fundamentale Treiber genannt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,11 Mrd.EUR € wert.

    TKMS Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    +7,08 %
    +10,21 %
    +39,57 %
    +5,49 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00



