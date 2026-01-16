TKMS Aktie klettert nach oben - +6,54 % - 16.01.2026

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von TKMS einen Gewinn von +5,28 % verbuchen.

Am heutigen Handelstag konnte die TKMS Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,54 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TKMS Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,82 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 95,78€, mit einem Plus von +6,54 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +11,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TKMS eine positive Entwicklung von +35,63 % erlebt.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,09 % 1 Monat +35,74 % 3 Monate +5,28 % 1 Jahr +5,28 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Gewinnmitnahmen und hohe Volatilität der TKMS‑Aktie, charttechnische Debatten zum Trendkanal (Oberkante als kurzfristige Unterstützung, Unterkante als technisch sauberer Einstieg) sowie um Kursziele und Ratings (DB 99€, Bernstein 67€, mwb 102€, Durchschnitt ~81,8€). Zudem werden Indien-/Kanada‑Aufträge und Produktionskapazitäten als fundamentale Treiber genannt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,11 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

TKMS Aktie jetzt kaufen?

Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.