    Volkswagen (VW) Vz Aktie unter starkem Abgabedruck - 16.01.2026

    Am 16.01.2026 ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie, bisher, um -1,65 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.

    Foto: Ole Spata - dpa

    Volkswagen AG ist ein global führender Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektromobilität. Starke Marktstellung in Europa, China und den USA. Hauptkonkurrenten sind Toyota, GM, Ford und Stellantis. VW bietet eine breite Markenpalette und innovative Elektromobilitätslösungen.

    Volkswagen (VW) Vz aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.01.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Volkswagen (VW) Vz Aktie. Mit einer Performance von -1,65 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Volkswagen (VW) Vz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,87 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,65 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +13,17 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,78 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,62 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Volkswagen (VW) Vz eine negative Entwicklung von -0,97 % erlebt.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,78 %
    1 Monat -3,62 %
    3 Monate +13,17 %
    1 Jahr +9,87 %

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,87 Mrd. € wert.

    Porsche mit Zahlen: Ein Markt wird zum großen Problem


    Hinter den dargelegten Zahlen von Porsche steckt mehr als nur ein Trend. Gründe gibt es dabei mehrere.

    Porsche verkauft weniger Fahrzeuge


    Die Lage des Sportwagenbauers Porsche in China hat sich im vergangenen Jahr verschärft. 2025 verkauften die Schwaben gut 41.900 Fahrzeuge dort. Das waren rund 26 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen in Stuttgart mitteilte. …

    Ringen um letzte Details für E-Auto-Förderung


    Wie genau sieht die neue Kaufprämie für Elektroautos aus? Anders als angekündigt will Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) doch nicht an diesem Freitag darüber informieren. Der Termin werde verschoben, "um noch letzte Detail-Abstimmungen …

    Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Volkswagen (VW) Vz

    -1,60 %
    -0,88 %
    -3,62 %
    +13,17 %
    +9,87 %
    -18,70 %
    -31,78 %
    -8,57 %
    +2.129,31 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403



