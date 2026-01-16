Volkswagen (VW) Vz Aktie unter starkem Abgabedruck - 16.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Volkswagen (VW) Vz Aktie. Mit einer Performance von -1,65 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Volkswagen (VW) Vz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,87 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,65 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Volkswagen AG ist ein global führender Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektromobilität. Starke Marktstellung in Europa, China und den USA. Hauptkonkurrenten sind Toyota, GM, Ford und Stellantis. VW bietet eine breite Markenpalette und innovative Elektromobilitätslösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +13,17 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,78 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,62 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Volkswagen (VW) Vz eine negative Entwicklung von -0,97 % erlebt.

Volkswagen (VW) Vz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,78 % 1 Monat -3,62 % 3 Monate +13,17 % 1 Jahr +9,87 %

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,87 Mrd. € wert.

Die Lage des Sportwagenbauers Porsche in China hat sich im vergangenen Jahr verschärft. 2025 verkauften die Schwaben gut 41.900 Fahrzeuge dort. Das waren rund 26 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen in Stuttgart mitteilte. …

Wie genau sieht die neue Kaufprämie für Elektroautos aus? Anders als angekündigt will Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) doch nicht an diesem Freitag darüber informieren. Der Termin werde verschoben, "um noch letzte Detail-Abstimmungen …

Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?

