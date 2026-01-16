Mercedes-Benz Group Aktie heute im Minus - 16.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die Mercedes-Benz Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,65 % im Minus. Der Kursrückgang der Mercedes-Benz Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,21 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,65 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Mercedes-Benz ist ein führender Hersteller von Premiumfahrzeugen, bekannt für Luxus und Innovation, mit starker globaler Präsenz und Konkurrenz durch BMW, Audi und Tesla.

Obwohl die Mercedes-Benz Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +13,56 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mercedes-Benz Group Aktie damit um -2,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,93 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Mercedes-Benz Group auf -3,00 %.

Mercedes-Benz Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,76 % 1 Monat -3,93 % 3 Monate +13,56 % 1 Jahr +5,57 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Mercedes-Benz Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Mercedes‑Benz Group: Nutzer halten die Aktie für günstig mit einem guten Einstiegsbereich um ~50 € und erwarten Dividende; der Langfrist‑Chart zeige Seitwärtsbewegung. Diskutiert werden auch starke Absatzdaten 2025 (2,16 Mio.), Auszeichnungen als fundamentale Stütze sowie fehlender charttechnischer Ausbruch trotz starkem Marktstart; Strategie- und Partnerschaftsfragen werden in Bezug auf Wachstum und Kosten gewertet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

Informationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Es gibt 963 Mio. Mercedes-Benz Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,09 Mrd. € wert.

Hinter den dargelegten Zahlen von Porsche steckt mehr als nur ein Trend. Gründe gibt es dabei mehrere.

Wie genau sieht die neue Kaufprämie für Elektroautos aus? Anders als angekündigt will Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) doch nicht an diesem Freitag darüber informieren. Der Termin werde verschoben, "um noch letzte Detail-Abstimmungen …

Wer beim Kauf eines Elektroautos auf staatliche Förderung setzt, muss noch ein paar Tage auf letzte Details warten. Anders als angekündigt informiert Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) doch nicht an diesem Freitag über die neue Kaufprämie. …

Mercedes-Benz Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Mercedes-Benz Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mercedes-Benz Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.