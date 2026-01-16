Schaeffler Aktie dreht auf - 16.01.2026

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +77,19 % bei Schaeffler.

Die Schaeffler Aktie notiert aktuell bei 10,590€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,97 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,690 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Schaeffler Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,75 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,590€, mit einem Plus von +6,97 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die Schaeffler Aktie damit um +20,65 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,24 %. Im Jahr 2026 gab es für Schaeffler bisher ein Plus von +28,23 %.

Schaeffler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,65 % 1 Monat +41,24 % 3 Monate +77,19 % 1 Jahr +141,20 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Schaeffler Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die starke Kursentwicklung der Schaeffler Aktie, die nach der Vitesco-Übernahme eine positive Wende einleitet. Anleger spekulieren über mögliche Übernahmegerüchte und erwarten eine Dividendensteigerung. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der Volatilität, da plötzliche Rückgänge und Gewinnmitnahmen für Nervosität sorgen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Schaeffler eingestellt.

Informationen zur Schaeffler Aktie

Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,99 Mrd. € wert.

Schaeffler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.