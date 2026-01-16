DroneShield Aktie schießt durch die Decke - 16.01.2026

Am heutigen Handelstag konnte die DroneShield Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,90 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,98 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DroneShield Aktie. Nach einem Plus von +4,98 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 2,4800€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der Kurs der DroneShield Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -10,71 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +62,34 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei DroneShield auf +32,28 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,46 % 1 Monat +62,34 % 3 Monate -10,71 % 1 Jahr +510,50 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die kürzlich auf 4,40 AUD gestiegen ist. Analysten sehen Anzeichen für einen Short Squeeze, da die Shortquote bei 11,29 % liegt und die Leihgebühren auf 19,2 % gestiegen sind. Technisch wurde der Widerstand bei 4,10 AUD überwunden, was als Unterstützung fungiert. Die Marktkapitalisierung hat 4 Mrd. AUD überschritten, was die Aktie für größere Indizes attraktiv macht.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 913 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,27 Mrd. € wert.

DroneShield steigt in das Regierungs-Panel für Anti-Drohnen-Technik auf und rückt damit in Sichtweite möglicher Staatsabrufe. Das schürt neue Anlegerfantasie.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.