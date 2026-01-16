NORMA Group Aktie verliert signifikant - 16.01.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,60 % verliert die NORMA Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,61 %, geht es heute bei der NORMA Group Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Die NORMA Group ist ein führender Anbieter von Verbindungstechnologie mit einem breiten Produktportfolio und starker globaler Präsenz. Sie konkurriert mit Unternehmen wie Parker Hannifin und Eaton und hebt sich durch innovative Lösungen und hohe Qualitätsstandards ab.

Obwohl die NORMA Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,69 %.

Allein seit letzter Woche ist die NORMA Group Aktie damit um -2,14 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,43 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von NORMA Group einen Anstieg von +7,72 %.

NORMA Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,14 % 1 Monat +7,43 % 3 Monate +4,69 % 1 Jahr +3,03 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der NORMA Group Aktie, die durch eine Kurszielsenkung auf 15 Euro unter Druck geraten ist. Es wird vermutet, dass der Kurs künstlich gedeckelt wird, während Goldman Sachs seine Stimmrechtsanteile erhöht hat. Anleger zeigen sich optimistisch und erwarten baldige positive Nachrichten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NORMA Group eingestellt.

Informationen zur NORMA Group Aktie

Es gibt 32 Mio. NORMA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 473,48 Mio. € wert.

Nach dem starken Jahresstart am deutschen Aktienmarkt warten Anleger zum Wochenausklang weiter auf Impulse. Am Dienstag hatte der Dax mit 25.507 Punkten einen Höchststand erreicht und damit an den Schlussspurt 2025 angeknüpft. Seither fehlt aber …

Die zuletzt starken Aktien von Norma sind am Freitagmorgen abgesackt. Sie büßten mehr als 7 Prozent auf 14,66 Euro ein. Damit gaben sie fast das komplette Plus im noch jungen Jahr wieder ab. Analyst Pal Skirta vom Bankhaus Metzler sieht die …

NORMA Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die NORMA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NORMA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.