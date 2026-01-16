PNE Aktie heute im Minus - 16.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die PNE Aktie. Sie fällt um -3,29 % auf 9,4000€. Der Kursrückgang der PNE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,51 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,29 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

PNE ist ein führendes Unternehmen in der Windenergiebranche, das durch seine umfassenden Dienstleistungen und internationale Expansion besticht.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten PNE Aktionäre einen Verlust von -13,24 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PNE Aktie damit um -12,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei PNE auf -9,28 %.

PNE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,19 % 1 Monat -4,52 % 3 Monate -13,24 % 1 Jahr -21,07 %

Informationen zur PNE Aktie

Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 718,90 Mio. € wert.

Trotz mehrerer Projektverkäufe wird PNE nach Darstellung von SMC-Research das EBITDA-Ziel verfehlen, da eine Prüfung der Projektpipeline zu Wertberichtigungen geführt hat. SMC-Analyst Holger Steffen hat sein Kursziel daraufhin reduziert, sieht den …

PNE Aktie jetzt kaufen?

Ob die PNE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.